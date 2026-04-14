Đêm 14/4, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội.
Theo đó, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế L.T.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Mercedes GLK 250, biển kiểm soát 30K-366.XX, là 0,212 mg/L khí thở.
Trước đó, khoảng 19h30 cùng ngày, tài xế L.T.K. điều khiển ô tô Mercedes GLK 250 lưu thông trong khu đô thị thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số 29AN-021.XX do anh N.V.M. (trú tại Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều.
Sau va chạm, ô tô tiếp tục lao về phía trước, đâm trực diện vào vòng xuyến và va chạm với xe máy biển kiểm soát 29D2-333.XX do anh N.T.H. điều khiển, chở theo vợ là chị T.T.V.A. (cùng trú tại Hà Nội).
Vụ tai nạn khiến chị T.T.V.A. bị thương, phải đưa đi cấp cứu; anh M. và anh H. bị xây xát nhẹ. Ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.
Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy giải quyết vụ việc.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
|Theo Bộ luật Hình sự 2015, liên quan đến việc tài xế gây tai nạn giao thông có nồng độ cồn, nếu vụ tai nạn gây hậu quả như làm chết người, gây thương tích hoặc thiệt hại lớn về tài sản, người vi phạm có thể bị xử lý (Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015). Cụ thể, khung cơ bản của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Trường hợp có các tình tiết tăng nặng, trong đó có việc sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức phạt tù có thể lên đến 15 năm.