Trong ngày 30/4, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người tử vong và 22 người bị thương.

So với ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5 năm 2025, các chỉ số đều giảm sâu: giảm 33 vụ, giảm 18 người tử vong và giảm 29 người bị thương. Đáng chú ý, toàn bộ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận tai nạn trong ngày đầu nghỉ lễ.

Dòng ô tô dồn từ trung tâm thành phố Hà Nội ra cửa ngõ phía Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Cùng với việc kéo giảm tai nạn, lực lượng CSGT trên toàn quốc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Trong ngày, công an các địa phương phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 13.109 trường hợp.

Cơ quan chức năng tạm giữ 70 ô tô, 2.469 mô tô và 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.902 trường hợp.

Hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện Cục CSGT, các hành vi vi phạm phổ biến gồm: vi phạm nồng độ cồn 2.104 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.253 trường hợp, chở quá số người quy định 93 trường hợp...

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm luật giao thông trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.