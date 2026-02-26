Chiều 26/2, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Theo đại diện đơn vị, vụ tai nạn xảy ra tại Km159 cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đoạn qua xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai).

Ô tô bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: H.M

“Một hành khách ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế bị thanh sắt hộp đâm trúng người, đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũ. Tổ CSGT đang làm việc với tài xế và kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy”, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 thông tin.

Theo người dân chứng kiến sự việc, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên cao tốc thì tránh một phương tiện khác đang vượt xe, dẫn đến mất lái, đâm vào hàng rào công trường ở bên phải đường.

Lực lượng y tế nhanh chóng có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: H.M

“Lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng cắt bỏ đoạn sắt hộp đâm xuyên qua xe trúng vào người hành khách để lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu”, nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu; những người khác đi trên xe không bị thương.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.