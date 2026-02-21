Theo Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Nguyên, các tổ công tác được bố trí trực 24/24h trên các tuyến đường trọng điểm, bám tuyến, bám địa bàn, chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Trước đó, vào khoảng 21h35 ngày 20/2, tại Km100 đường Hồ Chí Minh, tổ công tác của Phòng CSGT đã dừng kiểm tra xe khách mang BKS 35F-002.xx đang hoạt động trên tuyến cố định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe T.Q.H. (SN 1981, trú tại phường Đề Thám, tỉnh Cao Bằng) điều khiển phương tiện chở 63 người trên xe 43 chỗ, vượt quá số người được phép chở theo quy định.

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện. Ảnh: CACC

Tại thời điểm làm việc, lái xe T.Q.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.Q.H. về hành vi chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện. Đồng thời, chủ phương tiện là Đ.V.T. cũng bị lập biên bản do giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Phòng CSGT cho biết, hành vi chở quá số người quy định tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến đường dài, mật độ phương tiện lớn trong dịp lễ, Tết. Việc xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, Phòng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu, không dừng, đón trả khách sai quy định và tuyệt đối không chở quá số người cho phép.