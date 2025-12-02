Ngày 2/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Tổ công tác Phòng CSGT vừa phối hợp Công an xã Phong Hòa truy bắt nghi phạm trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Phong Hòa tiến hành tuần tra trên địa bàn. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Trần Văn Ý (30 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Nghi phạm Trần Văn Ý tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, Ý không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Sau khoảng 300m truy đuổi, Tổ công tác chặn được xe của Ý. Lúc này, một đối tượng lạ mặt xuất hiện điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên áp sát với ý định “giải vây” cho đồng bọn.

Ý lập tức bỏ phương tiện, nhảy sang xe đồng bọn tẩu thoát. Không để nhóm đối tượng thoát thân, Tổ công tác tiếp tục truy đuổi khoảng 200m và khống chế, bắt giữ Trần Văn Ý. Người đi cùng Ý đã bỏ lại xe, chạy bộ thoát thân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Làm việc với công an, Ý khai vừa cùng đồng bọn trộm xe máy tại xã Phong Hòa và đang trên đường bỏ trốn thì gặp lực lượng chức năng. Tổ công tác đã tạm giữ hai xe máy liên quan và tiếp tục truy tìm nghi phạm còn lại để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.