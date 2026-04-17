Cơ quan chức năng xác định các lỗi vi phạm gồm: chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; giao xe cho người chưa đủ điều kiện; không có giấy phép lái xe; phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái; xe không có bộ phận giảm thanh…

Ngoài việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng yêu cầu các trường hợp vi phạm viết cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Công an làm việc với nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy đùa giỡn, ném bột vào người đi đường. Ảnh: CACC

Hiện tại, lực lượng CSGT tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ với hơn 40 trường hợp có liên quan vụ việc để xử lý triệt để, không để tái diễn tình trạng tụ tập, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy vừa di chuyển vừa đùa giỡn, ném bột trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Clip sau khi đăng tải thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan công an cảnh báo, hành vi tụ tập, chạy xe đùa giỡn, ném vật trên đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng. Gia đình cần tăng cường quản lý con em; mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để góp phần bảo đảm môi trường giao thông an toàn, văn minh.