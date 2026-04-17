Theo nội dung thông báo mà ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974, ngụ phường Bàn Cờ) thông tin, Công an TPHCM nhận đơn tố giác tội phạm của ông tố cáo bà V.T.H.N. (SN 1978, ngụ phường Sài Gòn) có hành vi "vu khống" và ông L.K.A. (quê Thanh Hoá) có hành vi "cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định, ông L.K.A. có dấu hiệu hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với ông Chiêm Quốc Thái nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra mở rộng.

Được biết, ông Chiêm Quốc Thái là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, là Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ (đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh).

Năm 2011 giữa ông Thái và bà N. có thủ tục kết hôn tại Mỹ nhưng chỉ 3 năm thì hai người thoả thuận ly hôn. Giai đoạn đó, ông Thái có đồng ý cho bà N. 1 căn nhà tại TPHCM và số tiền 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Thái đối diện với nhưng mâu thuẫn, kiện tụng từ bà N. khi đòi chia tài sản.

Thậm chí, cuối tháng 3/2018, ông Thái bị nhóm người truy sát, chém thương tích 5%. Khi vào cuộc điều tra, công an xác định, bà N. đã thuê nhóm người đánh dằn mặt ông Thái.

Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: Fb nhân vật.

Vụ án đã được đưa ra xét xử, bà N. bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù. 6 bị cáo là những người trực tiếp ra tay với ông Thái cũng nhận án tù.

Bà N. vẫn tiếp tục con đường pháp lý để kiện đòi chia tài sản; thậm chí, có đơn tố cáo ông Thái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà.

Theo ông Chiếm Quốc Thái, tất cả những gì giữa ông và bà N., ông rất tôn trọng tiến trình được giải quyết theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình đó, một số người liên hệ tìm cách đe dọa, gây sức ép buộc ông phải chi tiền để giải quyết dứt điểm với bà N.

Về nội dung tố giác ông L.K.A., ông Thái cho biết, ông này khi tiếp xúc với ông đã tự xưng là cán bộ của cơ quan tổ chức Nhà nước, có quan hệ với quan chức cấp cao để yêu cầu ông phải chi 200 tỷ đồng, sau đó là con số 220 tỷ đồng với hình thức hòa giải tại tòa với bà N.

Đối diện với sự đe dọa kéo dài, ông Thái đã tố cáo bà V.T.H.N., ông L.K.A. và một người khác đến Công an TPHCM về hành vi vu khống, cưỡng đoạt tài sản.

Ông Thái cho biết, đã nhận được thông báo về việc khởi tố vụ án và đang phối hợp làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định pháp luật.

Ông Chiêm Quốc Thái còn cung cấp thêm, về mối quan hệ hôn nhân giữa ông và bà N., ngày 6/7/2019, Tòa án ở Mỹ đã tuyên vô hiệu hôn nhân hợp đồng giữa hai người.

“Do Tòa án Mỹ đã tuyên vô hiệu hôn nhân, đồng nghĩa với giữa tôi và bà N. chưa từng xảy ra hôn nhân nên ngày 29/11/2019, Tòa án TPHCM đã đình chỉ vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản của tôi. Từ đó đến nay, bà N. đã liên tục kiện cáo, tìm mọi cách để đưa ra những thông tin sai sự thật, kết hợp với một số người khác gây sức ép đòi tài sản từ tôi. Tôi mong muốn sự việc với bà N. được giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật”, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết.