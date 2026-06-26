Tối 25/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế cho biết, các lực lượng chức năng đã triển khai sử dụng máy radar xuyên đất (GPR) để khảo sát tại những khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn phường Phú Xuân, thuộc khu vực Kinh thành Huế.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Trong ngày đầu tiên triển khai, lực lượng chức năng tiến hành rà quét tại hai địa điểm gồm khu vực đường Xuân 68 và cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế.

Lực lượng chức năng dùng máy radar xuyên đất khảo sát, dò tìm khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế. Ảnh: Lê Sáu

Máy radar xuyên đất hoạt động bằng cách phát sóng điện từ xuống lòng đất, ghi nhận tín hiệu phản xạ từ các lớp địa chất hoặc vật thể có cấu trúc khác biệt với môi trường xung quanh. Công nghệ này giúp phát hiện các dấu hiệu xáo trộn địa tầng, hố chôn lấp hoặc những dị thường dưới bề mặt đất mà không cần đào bới.

Các địa điểm này đã được cơ quan chức năng khoanh vùng sau khi thu thập thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương và đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Tại hiện trường, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức rà soát kỹ lưỡng, khoa học và không bỏ sót các dấu hiệu nghi vấn.

Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh việc khảo sát, phân tích dữ liệu phải được thực hiện chặt chẽ, kết hợp đối chiếu thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và các nguồn tư liệu lịch sử nhằm nâng cao độ chính xác, sớm xác định các vị trí có khả năng chôn cất liệt sĩ để tổ chức khai quật, quy tập theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, việc khảo sát diễn ra trong 4 ngày từ 25 - 28/6, trên tổng diện tích khoảng 1.350m2. Các chuyên gia sẽ phân tích dữ liệu thu thập được để đánh giá, khoanh vùng những khu vực có nghi vấn cao, từ đó đề xuất phương án khai quật, xác minh trong thời gian tới.

Máy radar xuyên đất được sử dụng để khảo sát, dò tìm khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực đường Xuân 68, TP Huế. Ảnh: Lê Sáu

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở tổ dân phố 15 Tây Lộc, phường Phú Xuân sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân và các nhân chứng.

Theo ông Lê Văn Lượt (SN 1956, trú phường Phú Xuân), vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, khi cùng cha đi qua khu vực Kinh thành Huế, ông nhìn thấy tại một hố bom sát cửa Chánh Tây có khoảng 15 thi thể liệt sĩ được thu gom và chôn lấp. Hố bom khi đó sâu gần 3m.

Nhiều nhân chứng và người dân địa phương cũng xác nhận từng chứng kiến các liệt sĩ được đưa về chôn cất tại khu vực này.

Theo xác định ban đầu, vị trí hố bom hiện nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp, đoạn giao với đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế.

Mở rộng xác minh, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận thêm một số địa điểm có cơ sở cho thấy khả năng tồn tại các mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực cửa Hữu, cửa Hậu và sân bay Tây Lộc cũ, đều thuộc phường Phú Xuân.

Tuy nhiên, công tác khảo sát gặp không ít khó khăn khi các vị trí nghi có mộ tập thể hiện nằm dưới các tuyến đường dân sinh đã được thảm nhựa, bên dưới có hệ thống điện, cấp thoát nước ngầm.