Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa tiếp nhận cấp cứu cho cụ bà H.T.C (100 tuổi) vào cấp cứu với triệu chứng của đột quỵ ngay trước kỳ nghỉ dài.

Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết kèm theo lấy huyết khối cơ học. Trải qua những giờ phút căng thẳng của cả ê-kíp, cuối cùng cụ C. đã có cơ hội trở về với gia đình.

Theo các bác sĩ, điều trị đột quỵ ở người cao tuổi, đặc biệt nhóm trên 80 tuổi, thường đặt ra nhiều thách thức do nguy cơ biến chứng cao và tình trạng mạch máu, sức khỏe nền phức tạp.

Bệnh nhân được cấp cứu nhanh chóng hồi phục. Ảnh: TTĐQ.

Trước đó, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một bệnh nhân 103 tuổi bị đột quỵ.

Theo bác sĩ, ở người trên 100 tuổi, can thiệp lấy huyết khối là thách thức lớn bởi mạch máu não có thể xơ cứng, dễ tổn thương, làm tăng nguy cơ biến chứng chảy máu. Tuy nhiên, nếu không tái thông mạch kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với di chứng thần kinh nặng nề.

Hiện nay, trong cấp cưu đột quỵ tuổi cao không còn là rào cản tuyệt đối trong điều trị. Quyết định can thiệp cần được đưa ra nhanh chóng dựa trên tình trạng lâm sàng, hình ảnh học, thời gian khởi phát và nguy cơ của từng người bệnh.

Người bệnh có dấu hiệu méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức hoặc đột ngột mất thăng bằng cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt.

Cấp cứu đột quỵ phụ thuộc rất lớn vào thời gian. Việc phát hiện, vận chuyển và tái thông mạch càng sớm càng giúp hạn chế tổn thương não, giảm nguy cơ tử vong và di chứng. Vì vậy, nâng cao năng lực cấp cứu đột quỵ tại các bệnh viện tuyến dưới, rút ngắn khoảng cách về tiếp cận điều trị giữa các tuyến có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh.

PGS Nguyễn Huy Thắng: 20 phút cấp cứu thay đổi cuộc đời bệnh nhân đột quỵ PGS.TS Nguyễn Huy Thắng chỉ biết thốt lên "thật kỳ diệu" khi chứng kiến một bệnh nhân đang liệt nửa người có thể cử động trở lại sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết.