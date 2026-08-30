Người đàn ông tiếc nuối vì bỏ lỡ 'giờ vàng'

Buổi trưa tháng 5, anh L.V.H (37 tuổi, trú tại Tân Bình, TPHCM) bất ngờ cảm thấy một bên cơ thể yếu, đi lại khó khăn. Nghĩ mình nằm sai tư thế, anh không đến bệnh viện mà uống một ly nước cam rồi tiếp tục làm việc. Khoảng 10 phút sau, các triệu chứng có phần thuyên giảm khiến anh tin rằng cơ thể chỉ gặp vấn đề nhất thời.

Đến buổi tối, anh H. tỉnh dậy và nhận thấy nửa người bên trái đã liệt hoàn toàn. Lúc này, gia đình vội đưa anh đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

“Lúc nằm trên băng ca được đẩy vào khoa cấp cứu, tôi loáng thoáng nghe bác sĩ nói ‘đột quỵ rồi’. Trong đầu tôi lúc đó như một màu đen. Từ một người đang khỏe mạnh mà chỉ trong thời gian ngắn đã bị liệt, tay chân trái không còn cử động được”, anh H. nhớ lại.

Qua giai đoạn cấp tính, anh H. được các bác sĩ tư vấn phục hồi chức năng. Khi đến khám với PGS.TS Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, nam bệnh nhân mang theo hồ sơ điều trị và kể lại diễn biến hôm xảy ra đột quỵ.

Anh H. chia sẻ câu chuyện mình bị đột quỵ. Ảnh: NVCC.

Khi biết anh H. đã xuất hiện dấu hiệu yếu liệt từ trưa nhưng không đi cấp cứu ngay, bác sĩ Thắng đã trách anh vì bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

“Bác sĩ mắng tôi tại sao dấu hiệu rõ ràng như vậy mà không đi cấp cứu ngay, để đến khi nặng như vậy mới vào viện thì di chứng để lại rất kinh khủng. Tôi biết bác sĩ thấy tiếc cho tôi nên mới mắng như vậy. Tôi lại thấy vui và thấm thía vì bác sĩ nói đúng. Tôi quá chủ quan nên đã mất cơ hội điều trị trong thời gian vàng”, anh H. chia sẻ.

Lời cảnh báo của phó giáo sư

PGS Thắng cho biết, trường hợp như anh H. không phải hiếm. Đáng lo ngại, sự chủ quan trước những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ không chỉ xảy ra ở người dân mà ngay cả những người có kiến thức y khoa cũng có thể mắc phải.

“Có trường hợp bác sĩ đang mổ thấy yếu tay nhưng vẫn cố làm xong công việc, về nhà ngủ. Đến sáng hôm sau, khi tay không nhấc lên được mới đi vào viện”, PGS Thắng kể.

PGS.TS Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam. Ảnh: BSCC

Theo chuyên gia này, rất nhiều người nghĩ rằng vừa mới bị yếu liệt một chút rồi tự nhiên hồi phục thì có lẽ do trúng gió, mệt hoặc nằm sai tư thế. Nhưng thực chất, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ.

Điều nguy hiểm là sau một cơn thiếu máu não thoáng qua, người bệnh có nguy cơ tiếp tục xảy ra một cơn đột quỵ thực sự trong thời gian ngắn. Nếu nhận biết sớm và đến cơ sở y tế, họ có thể được đánh giá nguyên nhân, điều trị dự phòng, từ đó giảm nguy cơ xảy ra đột quỵ nặng.

“Đột quỵ thường được hiểu là xảy ra đột ngột, không báo trước. Nhưng trong những trường hợp này, cơ thể thực ra đã cảnh báo người bệnh đang nguy hiểm. Đáng tiếc là họ không nhận biết được tín hiệu đó”, PGS Thắng nói.

Theo PGS Thắng, trước đây, đột quỵ được xem là bệnh lý thường gặp ở người từ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, những năm gần đây, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới, tỷ lệ người dưới 45 tuổi mắc đột quỵ đang có xu hướng gia tăng. Vì vậy bất cứ ai cũng cần nhớ dấu hiệu để vào cấp cứu sớm.

Dấu hiệu nhận biết theo quy tắc FAST

F (Face - Mặt): Một bên mặt bị xệ, cười méo mó hoặc mất cân đối.

A (Arms - Tay): Yếu hoặc liệt một bên tay, không thể giơ hai tay qua đầu cùng lúc.

S (Speech - Lời nói): Nói ngọng, khó nói, dính chữ hoặc không hiểu người khác nói gì.

T (Time - Thời gian): Gọi ngay cấp cứu khi có các triệu chứng.

Yếu tố nguy cơ khiến người phụ nữ đột quỵ khi mới 33 tuổi Một bệnh viện đã tiếp nhận 6 người đột quỵ chỉ trong 1 tuần, trong đó bệnh nhân trẻ nhất 33 tuổi. Họ đến cấp cứu trong “giờ vàng” nên được tái thông mạch máu kịp thời, hạn chế nguy cơ tử vong.