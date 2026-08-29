Nữ du khách 43 tuổi người Mỹ đang trong chuyến tham quan, khám phá văn hóa và lịch sử Việt Nam thì bất ngờ xuất hiện triệu chứng bất thường. Tay trái đột ngột yếu hoàn toàn, mất sức cơ, không thể cầm nắm.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người bệnh lập tức thông báo cho hướng dẫn viên đi cùng. Nhờ nhận diện nhanh nguy cơ đột quỵ, hướng dẫn viên nhanh chóng đưa nữ du khách đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cấp cứu.

Tại bệnh viện, ê-kíp Đơn vị Đột quỵ - Khoa Nội thần kinh lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ và nhanh chóng khai thác tiền sử bệnh.

Bệnh nhân phục hồi vận động sau 24h. Ảnh: BVCC.

Qua trao đổi, bệnh nhân cho biết từng trải qua phẫu thuật nội soi cắt một phần tử cung tại Mỹ hơn một tháng trước. Trước đó, người bệnh cũng được cảnh báo thuộc nhóm có nguy cơ hình thành huyết khối. Các chỉ số huyết áp và đường huyết tại thời điểm nhập viện ở mức bình thường, trong khi mỡ máu tăng nhẹ.

Đây là điểm khó khăn với các bác sĩ vì bệnh nhân mới phẫu thuật, việc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, trong đó có những biến chứng xuất huyết nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, bệnh nhân là người nước ngoài và không có đầy đủ hồ sơ y tế từ Mỹ để ê-kíp có thể xác định toàn bộ tiền sử bệnh lý cũng như nguyên nhân liên quan đến nguy cơ hình thành huyết khối.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, tận dụng tối đa “thời gian vàng” điều trị đột quỵ. Chưa đầy 24 giờ sau điều trị, sức cơ tay trái của bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn.

Từ chỗ không thể cầm nắm, nữ du khách đã có thể tự cử động bàn tay, cầm điện thoại và thao tác như bình thường.

Với người bệnh, những động tác tưởng như rất đơn giản này lại là khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình điều trị. Chỉ một ngày trước, cánh tay trái gần như bất động; sau 24 giờ, khả năng vận động đã trở lại rõ rệt.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được tầm soát nguyên nhân và dự phòng tái phát. Các bác sĩ thực hiện Holter điện tâm đồ 24 giờ nhằm phát hiện nguy cơ đột quỵ liên quan đến những cơn rung nhĩ, đồng thời kê thuốc chống kết tập tiểu cầu và statin để kiểm soát nguy cơ tim mạch, mỡ máu.

Sau 3 ngày điều trị nội trú, tình trạng sức khỏe ổn định, nữ du khách được xuất viện.

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