TRUNG QUỐC - Bất chấp sự dị nghị của mọi người, một cụ bà U80 đã đón đồng nghiệp nam mắc bệnh hiểm nghèo về nhà chăm sóc.

Năm 2012, khi đến thăm đồng nghiệp cũ, cụ bà Trương Kế (hiện 76 tuổi, Trung Quốc) bàng hoàng chứng kiến ông Trương Hồng Toàn (82 tuổi) sống một mình trong tình trạng bệnh tật, sức khỏe suy kiệt. Không đành lòng nhìn người đồng nghiệp rơi vào cảnh khốn khó, bà quyết định đón ông về nhà chăm sóc, bất chấp những lời dị nghị, trang QQ đưa tin.

Thời điểm đó, ông Hồng Toàn mắc ung thư trực tràng, chân trái sưng phù, chuyển màu đen, đi vài bước đã khó thở. Vợ ông qua đời, các con không ở bên cạnh, còn ông sống cô độc trong căn nhà nhỏ rộng hơn 30m². Tinh thần suy sụp, ông gần như buông xuôi trước bệnh tật.

Chứng kiến hoàn cảnh ấy, bà Trương Kế chủ động đề nghị: "Đến nhà tôi ở đi, tôi sẽ chăm sóc ông!".

Đề nghị này ban đầu vấp phải sự phản đối. Ông Hồng Toàn lo ngại những lời bàn tán vì hai người khác giới sống chung. Chồng bà Trương Kế cũng vừa qua đời không lâu, nhiều người khuyên bà nên giữ khoảng cách để tránh điều tiếng.

Tuy nhiên, bà kiên quyết thuyết phục: "Chuyện này không thể chậm trễ được nữa. Cứ kéo dài thêm, ông ấy sẽ chết mất!".

Hai người đồng nghiệp nương tựa vào nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Ảnh: QQ

Sau 3 tháng đắn đo, ông Hồng Toàn cuối cùng đồng ý chuyển đến nhà bà. Hai người sống trong hai phòng riêng biệt, cửa đối diện nhau, gắn bó như những người thân trong gia đình.

Trước những lời đồn đoán, bà Trương Kế thẳng thắn khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn chỉ là tình bạn, không liên quan đến tình yêu, càng không có ý định xây dựng lại một gia đình".

Bà đã dành nhiều tâm sức chăm sóc người đồng nghiệp. Sau phẫu thuật, ông Hồng Toàn từng suy sụp vì cảm thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa. Bà kiên trì động viên, nắm tay dìu ông tập đi mỗi ngày, đồng thời đưa ông đến phòng khám châm cứu để điều trị bệnh ở chân.

Đặc biệt, năm 2017, vùng mắt cá chân của ông bị tổn thương nghiêm trọng, da bong tróc, để lộ phần thịt bên trong. Để phòng ngừa nhiễm trùng, vùng tổn thương cần được vệ sinh hằng ngày.

Bà Trương Kế đã tận dụng một chiếc chậu hoa có lỗ thoát nước làm chậu rửa chân, kiên trì vệ sinh cho ông mỗi ngày. Suốt 4 năm bền bỉ, vùng mắt cá chân của ông cuối cùng cũng mọc lại lớp da mới.

Đến năm 2023, sức khỏe ông Hồng Toàn dần ổn định. Người đàn ông từng suy kiệt, sống trong tuyệt vọng nay đã vui vẻ trở lại. Ông còn chủ động nấu bữa sáng và bữa trưa cho bà Trương Kế mỗi ngày như một cách đáp lại sự chăm sóc mà bà dành cho mình.

14 năm sống chung, giữa hai người không phải chuyện tình cảm nam nữ mà là sự sẻ chia, đùm bọc của những người từng là đồng nghiệp. Bất chấp định kiến và những lời dị nghị, bà Trương Kế vẫn lựa chọn ở bên, chăm sóc người bạn già trong những năm tháng khó khăn nhất.

Câu chuyện về tình đồng nghiệp đặc biệt này khiến nhiều người xúc động, bởi đôi khi, sự tử tế không cần đến quan hệ ruột thịt hay những lời hứa hẹn lớn lao, mà được chứng minh bằng sự tận tâm bền bỉ qua năm tháng.