Sáng 1/9, gia đình 3 thế hệ nhà cụ bà Đỗ Thị Miến (88 tuổi, quê Hải Dương cũ, nay là Hải Phòng) có mặt từ rất sớm trên phố Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội). Cả nhà hòa mình vào không khí tưng bừng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Con gái cụ Miến - bà Trần Thị Hương (55 tuổi) cho biết cụ háo hức từ vài tháng trước, và chuẩn bị tinh thần cũng như sức khỏe suốt 1 tháng nay.

"Mẹ tôi phấn khởi lắm, cứ nghĩ đến chuyện được hòa mình vào không khí Quốc khánh 2/9, xem diễu binh là mẹ xúc động”, bà Hương chia sẻ.

Gia đình cụ Miến (áo dài đỏ) tại Hà Nội sáng 1/9

Không chỉ đi cùng con cháu, cụ Miến còn rủ thêm người chị gái (90 tuổi) đi cùng.

"Ban đầu bác tôi không muốn đi, nhưng mẹ tôi cứ động viên mãi, cuối cùng bác cũng đồng ý. Có chị có em, mẹ tôi mừng hơn hẳn. Con gái tôi cũng đi cùng. Cả gia đình 3 thế hệ mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của đất nước", bà Hương xúc động.

Trước khi lên đường, cả nhà chuẩn bị chu đáo, quần áo chỉnh tề, trang điểm xinh tươi. Ai cũng mong muốn xuất hiện thật đẹp trong ngày đặc biệt này.

Lo mẹ sức khỏe yếu, bà Hương chuẩn bị đồ ăn thức uống và cả thuốc cho mẹ. Dù chưa sang ngày 2/9 nhưng không khí Hà Nội đã vô cùng nhộn nhịp. Giữa dòng người rộn ràng, cụ Miến xúc động: "Đường phố náo nhiệt quá, tự hào và hạnh phúc thật. Tôi yêu Việt Nam, yêu hòa bình và yêu tất cả mọi người”.

Trong niềm hân hoan đó, ký ức về một thời tuổi trẻ lại ùa về nguyên vẹn trong tâm trí cụ.

Cụ Miến chia sẻ, năm 1954, cụ từng là dân công gánh gạo ra chiến trường Điện Biên phục vụ kháng chiến. Trải qua bao giai đoạn thăng trầm của đất nước, hôm nay được chứng kiến Tổ quốc độc lập, hòa bình và phát triển, cụ hạnh phúc vô cùng.

Bà Hương thì bồi hồi: "Ngày này năm 1985, khi chị em tôi còn nhỏ, mẹ đã dắt chúng tôi đi xem duyệt binh nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình. Đến hôm nay, sau 40 năm, chúng tôi lại được đưa mẹ đi xem diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh”.

Cả nhà trước lúc hòa vào dòng người vui Quốc khánh. Ảnh: NVCC

Hồi ức năm 1985 vẫn in đậm trong trí nhớ của cụ Miến. Khi đó, đất nước còn khó khăn, 3 mẹ con phải lặn lội đi bộ từ quê lên Hà Nội.

"Để có tiền cho chuyến đi, mẹ tôi đã phải bán thóc. Và chính khi ấy, mẹ đã nói với chúng tôi rằng 'Đi xem diễu binh chính là yêu nước, để nhớ và khắc ghi rằng thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu mới có được hòa bình hôm nay’”, bà Hương kể.

Đã 4 thập kỷ trôi qua, hôm nay, bà Hương lại dạy cô con gái điều năm xưa bà được mẹ dạy.

"Tôi chỉ mong 20 năm nữa, khi đất nước kỷ niệm 100 năm thành lập, con gái sẽ lại cùng tôi đi xem diễu binh", bà Hương bày tỏ hy vọng.

Bà Hương cũng nói thêm, sáng 2/9, gia đình sẽ nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ để tìm chỗ ngồi thuận lợi cho chị em cụ Miến.

UBND phường Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết phường sẽ bố trí 8.000 ghế trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để ưu tiên cho các cựu chiến binh, người cao tuổi, mẹ Việt Nam anh hùng xem diễu binh, diễu hành 2/9. Việc này thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh, những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Khu vực ưu tiên được đặt tại các vị trí lý tưởng, sát đường, để các cựu chiến binh và người cao tuổi có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.