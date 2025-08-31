Hình ảnh cụ ông 98 tuổi, tóc bạc trắng, đi lại khó khăn nhưng có mặt sớm tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học theo dõi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khiến nhiều người xúc động.

Cụ ông ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi. Bên cạnh cụ có y bác sĩ hỗ trợ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe, con trai và các cháu túc trực chăm sóc.

"Bố tôi tên Lê Bình, sinh năm 1927, quê Nghệ An, hiện sống ở phường Hoàng Liệt. Ông từng là chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, sau đó có gần 10 năm là chiến sĩ cảnh vệ bảo vệ Bác Hồ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sáng 30/8, ông rất hạnh phúc và xúc động. Ông liên tục trò chuyện, kể kỷ niệm thời chiến cùng các cựu chiến binh khác. Nhiều người không giấu nổi bất ngờ khi biết ông đã 98 tuổi, còn đang là bệnh nhân phải chạy thận 2 lần/tuần", ông Lê Thanh Hà (54 tuổi, con trai cụ Bình) chia sẻ với PV VietNamNet.

Cụ Bình theo dõi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành sáng 30/8. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Ông Hà cho hay, ở tuổi 98, dù sức khỏe yếu, việc đi lại khó khăn nhưng cụ Lê Bình còn rất minh mẫn. Mấy tháng nay, cụ mong ngóng được trực tiếp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Ngày 2/9/1945, cụ là một chiến sĩ có mặt tại đây, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

"Đến bây giờ, bố tôi vẫn thường nghe lại bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ. Tôi cũng thuộc lòng bản Tuyên ngôn lịch sử ấy để đọc cho bố nghe mỗi tối", ông Hà kể.

Chiến sĩ Lê Bình (ngoài cùng bên phải, hàng phía sau) chụp ảnh kỷ niệm cùng Bác Hồ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông Hà và các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng để có thể đưa cụ Bình tới xem diễu binh, diễu hành.

Từ 1 tháng trước, ông Hà đưa bố đi khám bác sĩ, tham vấn sức khỏe để có sự chuẩn bị kỹ càng. Con cháu tìm hiểu các tuyến đường, giờ cấm đường để tìm cách đưa cụ vào vị trí theo dõi tốt nhất có thể.

"Bố tôi tuổi đã cao, sức khỏe thay đổi theo ngày. Hôm nay buổi tổng duyệt, tôi muốn đưa bố đến, đề phòng ngày lễ chính bố mệt hoặc thời tiết xấu. Cả đêm qua, bố tôi thao thức, chỉ chợp mắt được khoảng 1 tiếng. 4h sáng, tôi cho bố ăn sáng, uống thuốc rồi cả nhà lái xe tới khu vực Khâm Thiên", ông Hà kể.

Các y bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe cho cụ Bình. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

5h30 khi nhà cụ Bình vào tới trung tâm thành phố, nhiều tuyến đường đã được chốt chặn nghiêm ngặt để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Gia đình xác định phải đi bộ vài km, đẩy xe lăn đưa cụ Bình vào khu vực đoàn diễu binh đi qua. Tuy nhiên, khi ông Hà giới thiệu về bố mình, các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ở khu vực Khâm Thiên và Đoàn Thị Điểm đã nhiệt tình hỗ trợ, gọi xe cảnh sát trật tự đưa cụ Bình cùng con cháu tới Hàng Cháo.

"Tôi đi gửi xe nên chạy bộ vào sau. Khi tìm thấy bố, tôi thấy ông đang trò chuyện vui vẻ với mọi người. Khu vực này có ghế ngồi, có màn hình lớn để theo dõi sự kiện. Xúc động nhất là lúc lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập vang lên, bố tôi mắt đỏ hoe, người run lên.

Bố nói: 'Đời tôi sung sướng nhất là được gặp Bác Hồ. Bây giờ được sống trong hòa bình, được nghe tiếng Bác vang lên lần nữa ở Quảng trường Ba Đình lịch sử thì không còn ước nguyện nào nữa'", ông Hà chia sẻ.

Khi buổi tổng duyệt kết thúc, lực lượng chức năng lại tiếp tục hỗ trợ lái ô tô đưa cụ Bình và gia đình ra khu vực gửi xe.

"Về nhà, bố tôi hào hứng kể chuyện cho con cháu nghe, không thấy mệt mỏi chút nào. Tôi và cả nhà đều bất ngờ, hạnh phúc khi được lực lượng chức năng hỗ trợ nhiệt tình tới vậy.

Ngày 1/9, tôi sẽ đưa bố vào Ba Đình ở trước 1 đêm. Sáng 2/9, tôi sẽ đẩy xe lăn đưa bố ra xem lễ diễu binh chính thức", ông Hà cho hay.

Cụ Lê Bình được các chiến sĩ công an hỗ trợ lái xe đưa đón. Video: Gia đình cung cấp

Chiếc xe lăn được ông Hà chuẩn bị để đưa bố tham dự lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tới đây

Những hình ảnh về các cựu chiến binh, người cao tuổi tới theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Cư dân mạng dành nhiều lời cảm ơn xúc động tới thế hệ cha anh, những người đã trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến cứu nước, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Công an TP Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt chương trình A80. Theo Công an phường Ba Đình, khu vực ưu tiên được sắp xếp ở vị trí lý tưởng, tầm nhìn rộng, giúp đại biểu và nhân dân cao tuổi có thể theo dõi toàn cảnh chương trình trong sự thoải mái, thuận tiện. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ bảo đảm an ninh trật tự mà còn thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước.