Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chiều nay chủ trì tặng lương khô cho người dân. Lương khô do Công ty Cổ phần 22 (doanh nghiệp thuộc Tổng cục) sản xuất nhằm phục vụ nhân dân cổ vũ các lực lượng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Qua đó góp phần vào sự thành công của sự kiện, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ hậu cần - kỹ thuật “đi trước về sau”, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Người lao động công ty Cổ phần 22 đóng gói lương khô phục vụ nhân dân nhân dịp Quốc khánh

Cán bộ, nhân viên Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật vận chuyển lương khô đến nơi tập kết để phục vụ người dân

Đại tá Vũ Văn Minh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 22 chia sẻ, dù thời gian gấp gáp nhưng cán bộ, chiến sĩ công ty quyết tâm tăng ca và làm ngoài giờ để sản xuất lương khô đúng thời gian, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay bộ đội và nhân dân. Đây là niềm tự hào khi đơn vị được đồng hành với các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong sự kiện trọng đại.

Ngoài các loại lương khô truyền thống của Quân đội như lương khô bay, lương khô 702, lương khô 794, công ty còn sản xuất thêm lương khô ruốc gà, lương khô nấm linh chi. Đây là những loại lương khô cao cấp, giàu dinh dưỡng. Những thanh lương khô tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, niềm tin và sự tri ân của những người lính Quân đội gửi đến nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện cùng đoàn công tác Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cấp phát lương khô tặng người dân tại vườn hoa Lê Trực và vườn hoa Lý Tự Trọng

Hơn 50.000 suất lương khô sẽ được gửi đến người dân xem diễu binh, diễu hành. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cấp phát lương khô cho nhân dân tại 6 điểm từ chiều nay đến sáng mai, gồm: số 61 Trần Phú, vườn hoa Lê Trực, ngã ba Núi Trúc - Kim Mã, sân ga Hà Nội, vườn hoa Ông Ích Khiêm, vườn hoa Lý Tự Trọng.

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác của Cục Quân y đã kiểm tra công tác sẵn sàng thu dung, cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 354 và kiểm tra một số trạm quân y phục vụ nhiệm vụ lễ kỷ niệm.

Bệnh viện Quân y 354 đã xây dựng phương án tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị cho khoảng 200 nạn nhân trong tình huống thảm họa, tai nạn hàng loạt. Bệnh viện bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, phương tiện vận chuyển, duy trì chế độ trực sẵn sàng cao, bảo đảm xử trí hiệu quả các tình huống theo phương châm “cấp cứu được nhiều người nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất”.

Đại tá Lê Văn Đông - Phó cục trưởng Cục Quân y

Bệnh viện đã tổ chức diễn tập tình huống cấp cứu hàng loạt, giả định xảy ra tai nạn nghiêm trọng với số lượng nạn nhân đông, đa chấn thương. Theo đó, ngay khi có lệnh báo động, toàn bộ hệ thống trực chiến của bệnh viện được kích hoạt, các tổ cấp cứu cơ động nhanh chóng triển khai nhiệm vụ.

Khu vực phân loại nạn nhân được bố trí khoa học, bảo đảm phân loại đúng mức độ thương tích để ưu tiên cấp cứu kịp thời.

Qua diễn tập, khả năng hiệp đồng giữa các khoa, phòng, cũng như sự phối hợp với lực lượng vận tải, hậu cần được đánh giá cao.

Lãnh đạo Cục Quân y động viên nhân dân tạo lối thoáng, bảo đảm cho xe quân y hoạt động thuận lợi khi có tình huống

Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y trực tiếp kiểm tra hệ thống chỉ huy điều hành, khu vực phân loại, cơ sở vật chất, quy trình báo động, tiếp nhận, phân loại và điều trị bệnh nhân.

Phó Cục trưởng Cục Quân y yêu cầu, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ trực, hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và xử trí hiệu quả trong mọi tình huống.

Đoàn công tác cũng kiểm tra các trạm quân y trên các tuyến đường. Tại một số điểm, do mưa lớn, người dân vào trú tạm trong lều quân y, thậm chí đứng chắn lối ra vào, ảnh hưởng đến xe cứu thương và hoạt động tiếp nhận cấp cứu.

Đoàn đã kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân tạo độ thoáng, bảo đảm đường cho xe cứu thương và hoạt động của trạm quân y.