Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ cho biết, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, cụ N.T.B. thuộc diện quản lý của phường Nam Đồng (cũ). Sau khi địa bàn được điều chỉnh, do sai sót trong quá trình chuyển giao hồ sơ, danh sách của cụ bị chuyển nhầm sang phường Đống Đa thay vì phường Kim Liên.

Đến tháng 5/2026, hồ sơ của cụ mới được chuyển về phường Kim Liên để quản lý và chi trả trợ cấp theo quy định.

Cụ bà N.T.B. (97 tuổi) nhiều lần đến UBND phường Kim Liên và ngân hàng để hỏi về khoản tiền trợ cấp.

Theo Chủ tịch UBND phường Kim Liên, trong quá trình rà soát, đối chiếu danh sách đối tượng chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính, thông tin của cụ B. bị cập nhật trùng hai lần, dẫn đến việc chi trả trợ cấp bị chậm.

"Cũng là lỗi của phường trong quá trình rà soát, xác định đối tượng chính sách thuộc địa bàn nào quản lý", bà Huệ nói.

Lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc, phường đã cử cán bộ đến nhà cụ B. để giải thích nguyên nhân, đồng thời trực tiếp xin lỗi gia đình về những sai sót phát sinh trong quá trình chi trả chế độ.

Cụ bà 97 tuổi đi lại nhiều lần để hỏi về chế độ

Trước đó, ngày 27/6, mạng xã hội lan truyền bài viết của bà P.L. (69 tuổi, trú Hà Nội) phản ánh việc mẹ bà là cụ N.T.B. (97 tuổi), cán bộ tiền khởi nghĩa, bị chậm nhận trợ cấp trong hai tháng 5 và 6.

Theo phản ánh, dù tuổi cao, sức khỏe yếu, cụ B. cùng người thân phải nhiều lần đi lại giữa UBND phường Kim Liên, bộ phận chuyên môn và ngân hàng để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp. Đến lần đi thứ ba, gia đình mới nhận được khoản tiền này.

Hiện cụ B. được hưởng hơn 1,5 triệu đồng/tháng tiền trợ cấp lão thành cách mạng của chồng (đã qua đời) và khoảng 1,5 triệu đồng/tháng trợ cấp dành cho cán bộ tiền khởi nghĩa.

Ngày 16/6, khi đưa mẹ đến UBND phường Kim Liên hỏi về việc chậm chi trả, gia đình được hướng dẫn sang bộ phận phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội để làm thủ tục. Sau đó, cán bộ tiếp tục hướng dẫn gia đình đến ngân hàng VietinBank nhận tiền. Tuy nhiên, phía ngân hàng thông báo tài khoản của cụ chưa được phường chuyển tiền.

Hai mẹ con quay lại bộ phận chuyên môn và được giải thích phải chờ đến cuối tháng mới thực hiện chuyển khoản.

Đến sáng 26/6, bà L. tiếp tục đưa mẹ ra ngân hàng. Dù có mặt từ 8h và nhiều lần lấy số thứ tự chờ giao dịch, đến 15h cùng ngày, tài khoản của cụ vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp.

Theo bà L., chỉ sau khi gia đình bày tỏ bức xúc và cho biết sẽ phản ánh sự việc lên mạng xã hội, chiều cùng ngày khoản trợ cấp mới được chuyển vào tài khoản của cụ B.

Đây không phải lần đầu một vụ việc liên quan đến thủ tục hành chính đối với người cao tuổi tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước đó, VietNamNet phản ánh trường hợp cụ N.T.T.H. (97 tuổi), cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng, bị cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công từ chối xác nhận giấy ủy quyền cho con trai nhận lương hưu. Sau vụ việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã yêu cầu toàn hệ thống nghiêm túc rút kinh nghiệm về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình tiếp xúc, giải quyết thủ tục cho người dân.