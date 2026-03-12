Sáng 9/3, tại khu dân cư Trấn Tinh Hằng Uyển, thành phố Lâu Để (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), cụ Dương Văn Siêu ngồi dưới ánh đèn, chăm chú lật từng trang trong cuốn sổ tay đã ngả màu theo thời gian. Cụ cẩn thận kiểm tra lại những dòng ghi chép về các khoản quyên góp, trang QQ đưa tin.

“Tuổi già trí nhớ kém đi. Những thông tin của người từng được giúp đỡ hay cần liên hệ lại, tôi đều ghi trong sổ. Khả năng có hạn, tôi giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu”, cụ nói.

Suốt nhiều năm qua, cụ Dương duy trì lối sống: ngủ sớm, dậy sớm, không hút thuốc, không uống rượu, đọc sách, báo mỗi ngày. Từ những khoản tiền tiết kiệm hằng ngày, cụ đã âm thầm giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn.

Cụ Dương Văn Siêu (hiện 95 tuổi) từng là nghiên cứu viên của Cục Tài nguyên đất đai khu vực Lâu Để, đồng thời giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Quy hoạch nông nghiệp, với chức danh chuyên gia kinh tế cao cấp.

Sau khi nghỉ hưu, thay vì tận hưởng cuộc sống an nhàn, cụ dành phần lớn thời gian và tiền bạc cho hoạt động thiện nguyện. Theo cuốn sổ ghi chép của cụ, chỉ riêng từ năm 2018 đến nay, tổng số tiền cụ Dương quyên góp đã lên tới hơn 160.000 NDT (khoảng 610 triệu đồng).

Cụ Dương trong một hoạt động quyên góp từ thiện được nhiều người ngưỡng mộ và quý trọng. Ảnh: QQ

Cụ bà Trương Tử Anh, vợ cụ Dương, kể rằng chồng mình vốn rất tiết kiệm. Quần áo, đồ dùng trong nhà, nếu chưa hỏng, thì cụ vẫn tiếp tục sử dụng qua nhiều năm.

“Ông ấy có chiếc áo khoác mặc suốt 30 năm, đã bạc màu vì mặc và giặt nhiều lần”, cụ bà nói.

Người thân thường khuyên cụ: “Tuổi đã cao, cụ nên tận hưởng tuổi già và chăm sóc bản thân nhiều hơn”. Nhưng cụ chỉ cười và nói: “Mặc được là được, thoải mái là tốt”.

Theo cụ Trương, chồng mình luôn cho rằng cuộc sống không cần phô trương, điều quan trọng nhất là sống chân thật và vững vàng.

Trong mắt hàng xóm và cán bộ khu dân cư, cụ Dương là người hiền hậu, nói chuyện nhẹ nhàng và rất chân thành. Ai cũng nhận xét cụ “tiết kiệm với bản thân nhưng rất hào phóng với người cần giúp đỡ”.

Bà Lưu Lâm, trưởng khu dân cư, cho biết cụ Dương đã sống ở đây 30 năm và năm nào cũng quyên góp vài nghìn nhân dân tệ cho cộng đồng để hỗ trợ các hộ khó khăn.

“Cụ thường dặn chúng tôi phải đảm bảo sự giúp đỡ đến đúng những người cần nhất”, bà Lưu nói.

Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, gia đình cụ Dương đón một vị khách quen, anh Trương Hoành Huy, một sinh viên từng được cụ giúp đỡ nhiều năm trước.

Hoàn cảnh gia đình Hoành Huy rất khó khăn: cha mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận hàng tuần; ông bà nội không có thu nhập, cả gia đình 5 người chỉ trông vào tiền lương của mẹ.

Năm 2018, Hoành Huy thi đỗ đại học nhưng định bỏ học vì không có tiền. Biết chuyện, cụ Dương bàn với vợ và quyết định giúp đỡ. Cụ mang tiền đến tận nhà động viên chàng trai tiếp tục con đường học tập.

Cụ chia sẻ rằng bản thân mồ côi cha từ năm 6 tuổi, gia đình nghèo đến mức không có điều kiện đi học. Ông nội từng nói với cụ rằng: “Chỉ cần chịu khó học, đi đâu trên đời cũng không sợ”.

Chính vì vậy, cụ luôn khuyên Hoành Huy rằng việc học không chỉ thay đổi tương lai của một người mà còn có thể thay đổi vận mệnh của cả gia đình.

Cụ Dương luôn mong số tiền quyên góp của mình đến đúng những người thực sự khó khăn. Ảnh: QQ

Suốt 4 năm Hoành Huy theo học đại học, mỗi năm cụ Dương đều tài trợ 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng). Dù tài chính đôi lúc eo hẹp, cụ vẫn ưu tiên dành tiền cho việc học của cậu sinh viên.

Để bày tỏ lòng biết ơn, ông nội của Hoành Huy thường xuyên đến nhà cụ giúp quét dọn, đổ rác.

Hiện nay, Hoành Huy đã tốt nghiệp và có công việc. Cuộc sống gia đình của anh dần ổn định hơn. Mỗi dịp mùng 1 Tết, cả gia đình đều đến chúc sức khỏe cụ Dương.

Nhắc đến điều này, cụ Dương nở nụ cười mãn nguyện: “Nhìn thấy đứa trẻ thành đạt, tôi vui hơn bất cứ điều gì”.

Khi được hỏi vì sao đã 95 tuổi vẫn tiếp tục làm từ thiện, cụ Dương chỉ cười hiền nói: “Làm được một việc tốt thì vui cả nửa ngày. Có thể giúp người khác bớt khó khăn, nhìn thấy một đứa trẻ thay đổi số phận nhờ học tập, tôi cảm thấy bình yên hơn”.

Theo cụ, làm việc thiện là niềm vui xuất phát từ trái tim. Cụ cho hay: “Làm việc tốt cả đời, lòng bình yên cả đời”. Đó cũng là triết lý sống giản dị mà cụ Dương Văn Siêu đã theo đuổi suốt cuộc đời.