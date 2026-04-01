Tôi thường hay đau cổ vai gáy và dùng cao dán, dầu nóng xoa để giảm cơn đau. Thưa bác sĩ, 2 sản phẩm này có tác dụng như thế nào trong việc giảm đau mỏi cổ vai gáy? Tôi xin cảm ơn! (Lê Thị Hòa - 34 tuổi, TPHCM).



Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Ánh Hồng - chuyên khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng tại TPHCM tư vấn:

Đau mỏi cổ vai gáy là tình trạng rất phổ biến, đặc biệt ở người làm việc văn phòng, ít vận động hoặc thường xuyên ngồi sai tư thế.

Cao dán và dầu nóng có thể giúp giảm đau tạm thời trong những trường hợp đau cơ nhẹ, căng cơ do ngồi lâu hoặc làm việc quá sức. Các sản phẩm này tạo cảm giác nóng, giúp kích thích tuần hoàn tại chỗ, từ đó mang lại cảm giác dễ chịu trong thời gian ngắn.

Dùng cao dán có thể gây tác dụng phụ không mong muốn. Ảnh: AI

Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, đây không phải là phương pháp điều trị nguyên nhân. Những tác hại ít ai biết đến của cao dán:

- Bỏ qua điều trị nguyên nhân: Đau cổ vai gáy thường liên quan đến tư thế sinh hoạt không đúng, thoái hóa cột sống cổ, căng cơ kéo dài hoặc chèn ép thần kinh. Nếu chỉ dựa vào cao dán hay dầu nóng mà không điều chỉnh lối sống, không vận động đúng cách hoặc không thăm khám khi cần thiết, tình trạng đau có thể tái phát và ngày càng nghiêm trọng.

- Tổn thương da: Việc lạm dụng cao dán, dầu nóng trong thời gian dài còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước hết là nguy cơ tổn thương da tại chỗ như kích ứng, viêm da tiếp xúc, thậm chí phỏng nhiệt từ nhẹ đến trung bình, do vùng cổ vai gáy có làn da mỏng và nhạy cảm. Một số trường hợp còn để lại thâm da, bong tróc hoặc tăng sắc tố kéo dài. Một số người có cơ địa nhạy cảm còn có thể gặp phản ứng dị ứng như ngứa lan rộng, khó chịu, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày.

Chủ quan với bệnh: Ở góc độ cơ - xương - khớp, cảm giác giảm đau tạm thời có thể khiến người bệnh chủ quan, tiếp tục duy trì tư thế xấu hoặc vận động sai. Điều này làm tình trạng căng cơ, co rút cơ và chèn ép thần kinh trở nên nặng hơn theo thời gian, dễ dẫn đến đau mạn tính.

Ngoài ra, việc sử dụng dầu nóng liên tục trên cùng một vùng có thể làm giảm cảm nhận đau tự nhiên, khiến người bệnh khó đánh giá đúng mức độ tổn thương.

Vì vậy, bạn nên thận trọng khi dùng sản phẩm này.

Ai không nên dùng?

Những người có làn da nhạy cảm, đang có tổn thương da hở, viêm da hoặc nhiễm trùng tại vùng cổ vai gáy cần tránh sử dụng cao dán, dầu nóng. Người cao tuổi cũng cần thận trọng do da mỏng, tuần hoàn kém, dễ bị kích ứng hoặc phỏng mà khó nhận biết sớm.

Phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu, không nên tự ý dùng các sản phẩm này. Người mắc bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thần kinh ngoại biên cũng cần cẩn trọng vì cảm giác đau - nóng có thể suy giảm, dễ dẫn đến tổn thương da.

Đặc biệt, với các trường hợp đau cổ vai gáy do chèn ép rễ thần kinh, thoát vị đĩa đệm hoặc chấn thương, việc chỉ dùng cao dán, dầu nóng để giảm đau tạm thời có thể làm chậm trễ chẩn đoán và điều trị đúng, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

