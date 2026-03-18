Người đàn ông 56 tuổi, có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp, vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vì cơn đau ngực cấp dữ dội. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu cơ tim và tiến hành đặt stent động mạch vành.

Theo PGS.TS Trần Hòa, Trưởng đơn vị Can thiệp Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, tình trạng tim mạch sau can thiệp của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, người bệnh vẫn xuất hiện các cơn đau ngực kéo dài.

Các bác sĩ lại tiếp tục truy tìm nguồn gốc cơn đau của bệnh nhân. Sau khi loại trừ khả năng tái hẹp stent, bác sĩ phát hiện trên vùng ngực bệnh nhân có các mụn nước đặc trưng. Đây là dấu hiệu điển hình của zona thần kinh. Như vậy, ngoài bệnh lý tim mạch, bệnh nhân còn phải đối mặt với cơn đau do tổn thương thần kinh do virus.

PGS.TS Trần Hòa, Trưởng đơn vị Can thiệp Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

PGS Hòa cho biết, ở người lớn tuổi có bệnh mạn tính như trên, các nhiễm trùng như zona thường diễn tiến nặng hơn và dễ gây biến chứng kéo dài.

Theo các chuyên gia, virus Varicella Zoster là tác nhân gây bệnh zona có thể “ngủ đông” trong cơ thể nhiều năm sau khi một người từng mắc thủy đậu. Khi hệ miễn dịch suy yếu, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh thận mạn, viêm khớp, virus sẽ tái hoạt động và gây bệnh.

Thống kê cho thấy, hơn 90% người trưởng thành mang virus này trong cơ thể và cứ 3 người thì có 1 người có nguy cơ mắc zona trong đời. Nguy cơ tăng cao theo tuổi, đặc biệt ở người trên 50 tuổi do hệ miễn dịch suy giảm.

Không chỉ gây tổn thương ngoài da, zona còn có thể dẫn đến biến chứng đau dây thần kinh sau zona. Bệnh nhân sẽ đau kéo dài dai dẳng, gặp ở khoảng 5-30% số người mắc. Dù các tổn thương da đã lành, cơn đau vẫn có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, khả năng sinh hoạt và tinh thần.

Bệnh zona thường khởi phát bằng cảm giác đau rát, bỏng rát hoặc ngứa ran. Các tổn thương da thường có dạng dải, chạy dọc một bên cơ thể theo đường đi của dây thần kinh. Đau là triệu chứng phổ biến, thường được mô tả như cảm giác đau nhói khó chịu trước và trong khi nổi ban.

PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhận định zona không chỉ là bệnh ngoài da đơn thuần mà có thể gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe. Việc chủ động phòng bệnh đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc và biến chứng.

Tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả tăng khả năng bảo vệ cơ thể trước virus. Bên cạnh đó, người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, giữ vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc với người chưa có miễn dịch, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.

Đối với người đã mắc zona, cần chú ý chế độ dinh dưỡng hợp lý: hạn chế thực phẩm nhiều chất béo, rượu bia và đồ tinh chế; bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C, kẽm và vitamin nhóm B để hỗ trợ phục hồi và tăng sức đề kháng.

