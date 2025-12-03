Giá vàng thế giới hôm nay 3/12/2025

Tới 20h30 ngày 2/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.207 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.238 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 2/12 cao hơn khoảng 60,3% (tương đương tăng 1.582 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 2/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 2/12 (giờ Việt Nam) giảm 26 USD (tương đương giảm 0,6%) xuống 4.207 USD/ounce. Trước đó, vàng có lúc xuống tới 4.180 USD/ounce nhưng sức cầu bắt đáy đã kéo giá mặt hàng này lên.

Vàng giảm chủ yếu do đồng USD hồi phục. Chỉ số DXY, sau khi rớt về ngưỡng 99, đã vọt lên 99,44 trong phiên New York ngày 2/12.

Mặt hàng kim loại quý giảm trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu khởi sắc, làm suy yếu nhu cầu trú ẩn. Chứng khoán châu Á và châu Âu diễn biến tích cực sau đợt bán mạnh đầu tuần.

Sự dịch chuyển của dòng tiền sang các loại tài sản rủi ro đã gây áp lực lên vàng.

Giá vàng SJC và nhẫn ở mức quanh 154 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

Vàng giảm có thể một phần do giới đầu tư trở lại bắt đáy các loại tiền số, trong đó có Bitcoin. Đồng Bitcoin tăng 2,2% trong 24h qua lên gần 87.800 USD/BTC. Trước đó, Bitcoin có lúc xuống gần 84.000 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/12/2025

Trong nước, thị trường vàng chịu áp lực từ giá vàng thế giới suy giảm trên thị trường châu Á và châu Âu và tỷ giá USD/VND hạ nhiệt.

Tỷ giá USD/VND tự do giảm 7 phiên liên tiếp cho dù còn chênh khá lớn với thị trường chính thức. Cụ thể, USD trên thị trường tự do giảm mạnh 100 đồng xuống 27.520 đồng (mua) và 27.620 đồng (bán).

Tuy nhiên, chênh lệch tỷ giá chính thức và chợ đen vẫn ở mức cao, kéo dài từ giữa tháng 10 tới nay. Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cao hơn thị trường chính thức khoảng 1.380 đồng ở chiều mua vào và 1.210 đồng ở chiều bán ra.

Như vậy, thị trường vàng trong nước đang chịu áp lực kép (giá thế giới giảm và tỷ giá hạ nhiệt), nhưng mức điều chỉnh vẫn hạn chế.

Giá vàng 9999 hôm nay 3/12/2025

Trong nước, giá vàng điều chỉnh giảm khoảng 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 2/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150,3-152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Trên thế giới, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tạo lực cân bằng cho giá kim loại sau nhịp giảm trong đầu phiên 2/12. Giá thị trường phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào khả năng có thêm một đợt cắt giảm lãi suất trước cuối năm, được củng cố bởi bình luận gần đây từ các quan chức Fed cho thấy lo ngại về lực kéo suy giảm của nền kinh tế.

Chỉ số PMI sản xuất ISM tại Mỹ giảm xuống 48,2 điểm từ 48,7 điểm, cho thấy sự thu hẹp kéo dài của lĩnh vực sản xuất. Triển vọng yếu đã hạn chế đà phục hồi của đồng USD, từ đó giúp vàng và bạc ổn định.

Bên cạnh đó, vàng cũng được hỗ trợ bởi những bất ổn địa chính trị xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, từ Ukraine, Đông Bắc Á cho tới cả châu Mỹ.

Hiện giới đầu tư chuyển sự chú ý sang loạt dữ liệu về kinh tế Mỹ, gồm báo cáo việc làm ADP và Chỉ số giá PCE - các thước đo then chốt về thị trường lao động và xu hướng lạm phát. Kết quả sẽ định hình kỳ vọng chính sách của Fed và hướng đi của vàng trong thời gian tới.