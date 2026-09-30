Năm 2024, sau khi tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh - Trường ĐH Tây Nguyên, anh Vũ Trọng Kiên (SN 2001, trú tại phường Thành Nhất) mong muốn được làm việc tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.

Tháng 5/2026, sau 3 tháng thử việc, anh được tuyển dụng vào làm việc ở Phòng Tuyển sinh của nhà trường. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, anh đã xin nghỉ việc về làm Tổ trưởng dân phố khiến nhiều người bất ngờ.

Anh Vũ Trọng Kiên - Tổ trưởng dân phố 11, phường Thành Nhất. Ảnh: Hải Dương

Chia sẻ về quyết định này, anh Kiên cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn công tác tại Trường CĐ Bách khoa Tây Nguyên vì nhận thấy môi trường nơi đây phù hợp với chuyên môn và thế mạnh của mình. Tại đây, anh đảm nhận nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên hoàn thành các thủ tục, hồ sơ.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến vào đầu tháng 8/2026, lúc này anh biết được thông tin UBND phường Thành Nhất khuyến khích giới trẻ có trình độ trở về cống hiến cho quê hương. Cùng thời điểm đó, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11 đã trực tiếp đến gặp gỡ, động viên anh về đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng dân phố.

Đứng trước cơ hội, bản thân rất do dự vì một số người thân phản đối, bởi anh vừa được vào biên chế tại trường. Người cha của anh không ngăn cản mà chỉ khuyên: "Nếu đã chuyển đổi thì phải làm thật tốt, vì công việc này ảnh hưởng đến rất nhiều người".

Sau nhiều đêm trăn trở, anh Kiên quyết định trở về cống hiến cho quê nhà và được chi bộ giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm. Đến đầu tháng 9/2026, anh Kiên được chỉ định giữ chức Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Thành Nhất.

Anh Vũ Trọng Kiên đau đáu giải "bài toán" về số nhà ở tổ dân phố. Ảnh: Hải Dương

Anh Kiên tâm sự, xuất phát từ mong muốn trở về cống hiến cho quê hương nên anh đã quyết định nghỉ việc ở trường, dù mức phụ cấp ở tổ dân phố chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với thu nhập ở trường.

Anh Kiên cho biết, dù tấm bằng đại học Quản trị kinh doanh là một lợi thế nhưng anh vẫn gặp không ít áp lực trong thời gian đầu nhận nhiệm vụ. Công việc thực tế tại địa phương có nhiều nội dung nằm ngoài chuyên môn so với khi học ở trường.

Để vượt qua áp lực này, anh Kiên thường xuyên xuống địa bàn, sâu sát cơ sở để lắng nghe và chia sẻ với người dân, đặc biệt là các vướng mắc về số nhà và đất đai. Những thắc mắc thuộc thẩm quyền đều được anh giải đáp trực tiếp, còn những vấn đề vượt quá khả năng xử lý sẽ được tổng hợp để báo cáo lên cấp trên.

"Hiện nay, công việc đã trôi chảy nên tôi không còn áp lực. Mong mỏi của tôi là phải xử lý dứt điểm tình trạng bất cập số nhà kéo dài nhiều năm qua. Bởi hiện còn khoảng 50% hộ dân trong tổ chưa có số nhà hoặc bị trùng số, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý hành chính và cuộc sống của bà con", anh Kiên cho hay.

Quyết định khiến nhà trường tiếc nuối

Trong suốt quá trình công tác tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, anh Kiên luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Quyết định xin nghỉ việc của anh để trở về cống hiến cho địa phương đã khiến lãnh đạo và đồng nghiệp ở trường không khỏi tiếc nuối.

Anh Vũ Trọng Kiên hướng dẫn học viên làm hồ sơ khi còn công tác tại Trường CĐ Bách khoa Tây Nguyên. Ảnh: NVCC

Ông Phạm Thái Hà - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Tây Nguyên (trực tiếp phụ trách Phòng Tuyển sinh) đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và lối sống chuẩn mực của anh Kiên.

Theo ông Hà, dù tuổi đời còn trẻ nhưng trong thời gian công tác tại trường, anh Kiên luôn thể hiện bản lĩnh, làm việc tận tụy, được đồng nghiệp quý mến và Ban Giám hiệu tin tưởng.

Tháng 8 vừa qua, anh Kiên gặp lãnh đạo nhà trường bày tỏ nguyện vọng trở về đóng góp cho địa phương khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. Tuy nhiên, nhà trường rất trân trọng lựa chọn này và đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để anh thực hiện nguyện vọng. "Những trường hợp dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng dấn thân vì địa phương như anh Kiên rất đáng biểu dương", ông Hà bày tỏ.

Trao đổi với VietNamNet, chị Hoàng Thị Oanh (SN 1995) - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11 đánh giá, anh Kiên là cán bộ trẻ có trình độ, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao. Trên cương vị mới anh chủ động sâu sát, gần gũi với nhân dân để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý những công việc đột xuất hoặc đã tồn tại từ lâu.

"Sau một thời gian công tác, anh Kiên đã dần bắt nhịp công việc và có những đóng góp thiết thực cho địa phương như tham gia thu thập thông tin định danh đất đai, tổ chức thu các loại quỹ do UBND phường giao, phối hợp rà soát công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự...", chị Oanh cho hay.