Ngày 20/8, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). Dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận và chúc mừng những thành tích toàn diện của ngành GD-ĐT Hà Nội trong năm học vừa qua.

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên cả nước áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì vậy, thứ trưởng nhấn mạnh việc đổi mới phương pháp quản lý giáo dục cho phù hợp.

“Chúng ta phải chuyển đổi phương pháp quản lý giáo dục, chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý kiến tạo và thúc đẩy. Hành chính là mệnh lệnh, là giao chỉ tiêu và đã là mệnh lệnh thì có tính áp đặt. Còn kiến tạo là định hướng, trao sự chủ động và chúng ta phải chuyển đổi sang phương pháp quản lý này”, ông Thưởng nói. Ông cho rằng cần trao quyền cho các trường, thay vì tiền kiểm như trước đây thì chuyển sang hậu kiểm.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chăm lo cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên bởi đây là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục đào tạo.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng lưu ý việc tăng cường “dạy thực chất, học thực chất”, hạn chế tối đa sự nặng nề về điểm số, thành tích. “Trong giáo dục hay lĩnh vực nào cũng vậy, phải có định lượng, bằng điểm số nhưng phải là điểm số thật, chứ không phải để làm thành tích”, ông Thưởng nói.

Ngoài ra, cần làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. “Chúng ta nhớ khi triển khai Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm và yêu cầu tinh thần tự học của học sinh... Các em không đáng phải học thêm, không cần học thêm thì đừng ép học thêm, mà hướng các em hình thành những năng lực, phẩm chất khác như chơi thể thao, văn nghệ...”, Thứ trưởng chia sẻ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kể: “Cách đây 3 tuần, tôi từng hỏi một cô hiệu trưởng ở Hà Nội rằng thực hiện Thông tư 29, các thầy cô có bị giảm thu nhập hơn không? Cô hiệu trưởng đáp: "Giảm nhiều, nhưng chúng em thực hiện nghiêm túc".

Sau đó, tôi có nhắn tin trả lời cô rằng, thực tế giảm là giảm những thu nhập vốn không thuộc về chúng ta. Như vậy, đó không phải là giảm. Hay có thể nói chúng ta giảm, hay mất phần thu nhập không phải của chúng ta. Hãy vì học sinh hơn nữa, vì đồng nghiệp mình hơn nữa. Hãy vì một nền giáo dục thực chất và công bằng hơn nữa”.

Theo ông Thưởng, cái chúng ta hướng đến bền vững, chất lượng hơn không phải chỉ là so sánh với 34 tỉnh, thành hay đứng đầu cả nước, mà phải so sánh trong khu vực, thế giới.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ, ông từng rất băn khoăn khi biết một phường trên địa bàn vốn thiếu trường học nhiều năm nay, giờ đây có điều kiện xây dựng thì lại dự kiến xây cùng lúc 2 trường tiểu học cạnh nhau.

“Tôi hỏi tại sao thì nhận được câu trả lời rằng làm như thế để phấn đấu đạt chuẩn. Tôi nói như thế phải cân nhắc lại”, ông Phong kể. Ông bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, tức là không nên đánh đổi quyền lợi của học sinh để lấy những thứ thành tích không thực chất.