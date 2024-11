Anh Zhou đạp xe hơn 4.000km để làm lành với vợ. Ảnh: SCMP

Anh Zhou (hiện hơn 40 tuổi) ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, kết hôn với chị Li vào năm 2007. Họ có với nhau 2 người con, một trai, một gái.

Năm 2013, cặp đôi ly hôn nhưng sau đó đã tái hôn. Hai vợ chồng từng trải qua nhiều cuộc cãi vã, căng thẳng rồi lại làm lành.

Tuy nhiên, vì mâu thuẫn cá nhân, hai người lại ly thân vào năm 2022. Anh Zhou cho biết giữa hai người không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là cả hai đều cá tính, bướng bỉnh, hành động bốc đồng, dẫn đến nhiều lần chia tay rồi lại làm lành.

Cách đây vài tháng, anh Zhou ngỏ ý muốn làm lành với vợ. Chị Li nói đùa rằng, nếu anh đạp xe từ Nam Kinh đến Thành Quan nơi chị đang sống, thì chị có thể cân nhắc về việc hòa giải.

Chị Li không ngờ rằng anh Zhou quyết tâm làm theo lời chị nói. Dù chị hết sức can ngăn nhưng anh vẫn kiên quyết hoàn thành chuyến đi để chứng tỏ tình yêu.

Anh bắt đầu đạp xe từ thành phố Nam Kinh vào ngày 28/7. Sau khoảng hơn 100 ngày, anh đã đến Thành Quan, cách nơi khởi đầu hơn 4.000km, hôm 28/10. Tại đây, cặp đôi đã tổ chức một buổi lễ nhỏ để đánh dấu sự tái hợp.

Trong cuộc hành trình, anh gặp 2 sự cố đáng kể. Sự cố đầu tiên xảy ra khi đến tỉnh An Huy, anh bị say nắng và phải nhập viện. Sự cố thứ hai nghiêm trọng hơn xảy ra ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, anh một lần nữa bị say nắng trong cái nóng 40 độ và mất nước.

Hiện tại, chị Li đã trở về Giang Tô, anh Zhou đang lên kế hoạch đạp xe cho hành trình tiếp theo để đến Nepal và châu Âu.

Câu chuyện của cặp đôi lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến chỉ trích.

Một số người cho rằng họ thiếu trách nhiệm với con cái, trong khi những người khác cho rằng hôn nhân không bền vững nếu cả hai quá bảo thủ, không biết cách nhường nhịn.

Thậm chí, một số người dùng mạng bình luận rằng tại sao Zhou phải cố gắng làm lành với vợ, sau đó tiếp tục bỏ chị ấy ở nhà để chuẩn bị hành trình mới. Dường như, đạp xe là sở thích của anh ấy chứ không phải để chứng minh tình yêu.