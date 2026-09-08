Xin bác sĩ cho biết, sáng nào cũng ăn 1 gói xôi 10.000 đồng (khoảng 1 bát con đầy) liên tục trong 1 tuần thì cơ thể sẽ thay đổi ra sao? (Hải Anh, Tây Hồ, Hà Nội)

PGS. TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng (Hà Nội) tư vấn:

Ăn một gói xôi khoảng 10.000 đồng (tương đương khoảng 1 bát con đầy) vào mỗi buổi sáng trong 1 tuần thường không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với người khỏe mạnh. Tuy nhiên, cơ thể có thể xuất hiện một số thay đổi tùy thuộc vào tổng chế độ ăn, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Nếu khẩu phần xôi chỉ thay thế bữa sáng, đồng thời bữa trưa và bữa tối được điều chỉnh hợp lý, cơ thể vẫn có thể duy trì cân nặng ổn định. Xôi là nguồn cung cấp carbohydrate dồi dào, bổ sung năng lượng nhanh, tạo cảm giác no lâu nhờ cấu trúc tinh bột của gạo nếp. Vì vậy, nhiều người cảm thấy làm việc hoặc học tập hiệu quả hơn trong buổi sáng.

Ăn xôi sáng trong 7 ngày liên tiếp dễ tăng cân. Ảnh: Trí Nguyễn

Tuy nhiên, nếu vẫn giữ nguyên lượng cơm hoặc các thực phẩm giàu tinh bột ở hai bữa còn lại, tổng lượng carbohydrate và năng lượng trong ngày sẽ tăng lên. Chỉ sau khoảng 1 tuần, một số người có thể nhận thấy cân nặng tăng nhẹ (khoảng 0,2-0,5 kg), đặc biệt ở những người ít vận động hoặc có cơ địa dễ tăng cân. Nguyên nhân chủ yếu là năng lượng dư thừa được tích lũy dưới dạng mỡ, chứ không phải do bản thân xôi là thực phẩm "gây béo".

Ngoài ra, một bữa sáng chỉ có xôi thường thiếu sự cân đối về dinh dưỡng. Hàm lượng protein, chất xơ và vitamin trong xôi khá thấp nếu không ăn kèm thực phẩm khác. Sau khoảng một tuần, cơ thể chưa đến mức thiếu chất rõ rệt, nhưng một số người có thể cảm thấy nhanh đói vào cuối buổi sáng, dễ thèm đồ ngọt hoặc ăn nhiều hơn vào bữa trưa. Với người có tiền sử tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường, việc ăn xôi thường xuyên cũng có thể khiến đường huyết sau ăn tăng cao hơn so với các bữa sáng giàu đạm và chất xơ.

Đối với hệ tiêu hóa, gạo nếp có tính dẻo và khó tiêu hơn gạo tẻ. Những người mắc bệnh dạ dày, trào ngược dạ dày, thực quản hoặc rối loạn tiêu hóa có thể gặp cảm giác đầy bụng, chậm tiêu hoặc khó chịu nếu ăn xôi liên tục, đặc biệt khi ăn nhiều hoặc quá nhanh.

Để bữa sáng với xôi trở nên lành mạnh hơn, bạn nên ăn với lượng vừa phải và kết hợp thêm nguồn đạm như trứng luộc, thịt nạc, ức gà hoặc đậu; đồng thời bổ sung một khẩu phần trái cây vào giữa buổi sáng. Quan trọng hơn, cần giảm lượng tinh bột ở bữa trưa hoặc bữa tối nếu bữa sáng đã ăn nhiều xôi, đồng thời duy trì vận động thể lực ít nhất 30 phút mỗi ngày.