Theo Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam, đậu bắp chứa nguồn dưỡng chất phong phú. Một cốc nước pha từ 100g đậu bắp sống cung cấp 33 calo, 0,19g chất béo, 1,93g protein, 7,45g carbohydrate, 3,2g chất xơ và 1,48g đường.

Ngoài ra, loại quả này rất giàu khoáng chất với 7mg natri, 82mg canxi, 57mg magiê, 61mg phốt pho, 299mg kali, 23mg vitamin C cùng folate và vitamin K củng cố mật độ xương và hỗ trợ chức năng tế bào.

Quả đậu bắp mang nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Thu Hằng

Không chỉ giúp cải thiện vóc dáng, đậu bắp còn mang nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa: Đậu bắp rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, cả hai đều quan trọng đối với hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và điều hòa đường huyết. Chất xơ không hòa tan hỗ trợ nhu động ruột đều đặn, phòng tránh táo bón và giảm cảm giác đầy hơi.

Ngoài ra, đậu bắp còn chứa chất nhầy, một dạng gel tự nhiên có khả năng làm dịu và bao phủ đường tiêu hóa, đồng thời có tính kiềm giúp trung hòa axit dạ dày. Điều này đặc biệt hữu ích với những người hay bị ợ nóng, trào ngược dạ dày hoặc viêm loét.

Cải thiện vẻ ngoài của làn da: Vitamin A trong đậu bắp có đặc tính chống viêm, hỗ trợ điều trị mụn, viêm da, chàm.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, tăng cường sản xuất collagen - yếu tố cần thiết để duy trì sự đàn hồi và trẻ trung cho làn da. Chất nhầy trong đậu bắp giúp hút và giữ nước, cấp ẩm tự nhiên cho da, giúp da mềm mại và mịn màng.

Điều chỉnh lượng đường trong máu: Một trong những lợi ích được nghiên cứu nhiều nhất của đậu bắp là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người bị tiểu đường tuýp 2 hoặc tiền tiểu đường.

Theo đó, chất xơ làm chậm sự hấp thụ đường trong ruột, tránh tăng đường huyết sau ăn. Polysaccharide và các hợp chất chống oxy hóa trong chất nhầy của đậu bắp có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin.

Nghiên cứu cho thấy chiết xuất đậu bắp giúp giảm chỉ số đường huyết lúc đói và HbA1c - chỉ số phản ánh lượng đường trung bình trong máu 2-3 tháng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Chất nhầy trong đậu bắp có khả năng liên kết với cholesterol và loại bỏ nó qua đường tiêu hóa. Polyphenol và vitamin C ngăn ngừa tổn thương tế bào do gốc tự do - yếu tố góp phần gây ra xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Nghiên cứu trên động vật cho thấy bột đậu bắp giúp ổn định lipid máu, đặc biệt khi ăn kèm chế độ nhiều chất béo, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên người còn hạn chế và cần thêm bằng chứng để kết luận chắc chắn.

Dù quả đậu bắp khá an toàn nhưng chuyên gia cũng lưu ý, người có tiền sử sỏi thận nên thận trọng khi sử dụng vì loại quả này có chứa oxalat, hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi. Người đang sử dụng thuốc chống đông máu, tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.