Casey O'Connor (bên trái) cùng người em họ Alana Horton. Ảnh: Casey O' Connor/AOL

Suốt hơn 3 thập kỷ, Casey O'Connor vẫn tin rằng cuộc sống gia đình của mình hoàn toàn bình thường. Cô lớn lên tại bang New South Wales (Australia), có tuổi thơ êm đềm bên gia đình và một người em họ thân thiết tên Alana Horton.

Hai người gắn bó như hình với bóng từ thuở nhỏ, cùng đi học, cùng vui chơi và chia sẻ gần như mọi khoảnh khắc tuổi thơ.

Nhiều người nhận xét hai người trông rất giống nhau nhưng cả 2 chỉ cười xòa vui vẻ.

"Chúng tôi là chị em họ, có nhiều điểm giống nhau cũng là bình thường", Casey chia sẻ.

Thế nhưng, một cuộc gọi bất ngờ đã mở ra bí mật gia đình được chôn giấu suốt nhiều năm, làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của Casey về nguồn gốc của chính mình.

Cuộc gọi khiến mọi thứ đảo lộn

Năm 2020, khi đang làm việc, Casey (hiện 36 tuổi) nhận được cuộc gọi từ Alana. Ngay từ đầu cuộc trò chuyện, Alana đã yêu cầu cô tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống vì có chuyện quan trọng cần nói.

Thông tin mà Alana tiết lộ khiến Casey không khỏi sửng sốt. Theo lời kể, mẹ Alana từng nghi ngờ mẹ Casey ngoại tình với chồng mình. Casey không đủ can đảm để đối diện với lời kể của em họ. Cô gạt suy nghĩ đó sang một bên và coi nó như một trong những câu chuyện kỳ lạ trong gia đình.

Thời điểm đó, Casey đang phải vật lộn với nhiều vấn đề tâm lý, từ sự tự ti đến những khó khăn trong cuộc sống cá nhân. Chính vì vậy, cô lựa chọn chôn vùi nghi vấn trong tâm trí thay vì đi tìm câu trả lời.

"Tôi cười cho qua chuyện. Tất nhiên, đó là cú sốc lớn nhưng tôi gần như bỏ qua. Tôi coi đó chỉ là một trong những câu chuyện kỳ lạ của gia đình mình", Casey chia sẻ.

Bí mật gia đình dần hé lộ

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi vào năm 2024, khi Casey được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm trạng nghiêm trọng liên quan đến nội tiết tố.

Trong quá trình điều trị và tìm hiểu tiền sử bệnh tật của gia đình, cô nhận ra mình biết quá ít về nguồn gốc của bản thân. Những khoảng trống trong hồ sơ sức khỏe khiến cô quyết định đối diện với câu hỏi đã ám ảnh mình nhiều năm.

Tháng 2/2025, Casey quyết định thực hiện xét nghiệm ADN cùng "bố đẻ" của mình. Kết quả trả về đã cho thấy giữa họ không tồn tại quan hệ huyết thống.

Một năm sau, Casey và Alana tiếp tục thực hiện xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy hai người không phải chị em họ, mà là chị em cùng cha khác mẹ. Người đàn ông mà Casey gọi là chú suốt hơn 30 năm thực chất là bố đẻ của cô.

Hai chị em gắn bó thân thiết với nhau từ nhỏ. Ảnh: Casey O' Connor/AOL

Chia sẻ để chữa lành

Việc chấp nhận sự thật không hề dễ dàng. Nhiều câu hỏi vẫn mãi mãi không có lời giải đáp khi cả bố mẹ đẻ của Casey đều đã qua đời. Tuy nhiên, giữa những cảm xúc hỗn độn, Casey vẫn tìm thấy điều tích cực.

Cô cho biết phát hiện này giúp lý giải vì sao cô và Alana luôn có mối liên kết đặc biệt từ nhỏ. Thay vì tiếc nuối quãng thời gian đã qua, Casey cảm thấy may mắn vì người chị em thân thiết nhất thời thơ ấu thực ra chính là chị em ruột của mình.

"Điều đó khiến chúng tôi càng gắn bó hơn. Mối quan hệ vốn đã rất đặc biệt nay lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác", cô nói.

Một điều không thay đổi sau tất cả là tình cảm giữa Casey và người đàn ông đã nuôi nấng cô trưởng thành. Dù không có quan hệ huyết thống, ông vẫn là người cha mà cô yêu quý nhất, theo AOL.

"Ông luôn ở bên cạnh, động viên tôi trong suốt hành trình này cũng như cả cuộc đời. Đối với tôi, ông vẫn luôn là bố", Casey khẳng định.

Những năm tháng sống trong sự hoài nghi từng khiến Casey rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm và thiếu tự tin. Thế nhưng, việc tìm ra sự thật cuối cùng lại giúp cô giải tỏa được gánh nặng tâm lý đè nén.

Hiện Casey thường xuyên chia sẻ hành trình khám phá nguồn gốc của mình trên mạng xã hội. Những câu chuyện cô đăng tải đã nhận được sự đồng cảm từ hàng triệu người.

Nhiều người đã chủ động liên lạc, kể lại những bí mật gia đình được hé lộ nhờ xét nghiệm ADN. Điều đó giúp Casey nhận ra rằng cô không hề đơn độc.

"Nếu trải nghiệm của tôi có thể giúp ai đó mạnh dạn đối diện với sự thật hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết, tôi rất vui vì điều đó", cô chia sẻ.