Ngày 25/7 vừa qua là một ngày đặc biệt của đại gia đình Lê Giang Chi (26 tuổi, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) khi ông nội của cô – cụ Lê Văn Đại (92 tuổi, Nghệ An) trao những món quà đặc biệt cho 41 người con, cháu, chắt nội ngoại.

Video cụ ông 92 tuổi trao quà cho con cháu

Hôm ấy là ngày giỗ, gia đình Chi sum họp đông đủ tại nhà ông nội ở xã Hưng Nguyên Nam theo lời dặn dò của ông bà từ trước đó.

Chi kể, khi bắt đầu vào dùng tiệc, ông nội của cô đã gọi các thành viên trong gia đình quây quần đến gần ông và chia sẻ, ông muốn trao những món quà ý nghĩa gồm tiền, vàng cho 41 người con, cháu, chắt.

Đây là số tiền vàng cụ Đại tích cóp trong suốt mấy chục năm qua từ tiền lương, tiền họ hàng thăm hỏi… Cụ muốn trao lại cho con cháu như một món quà ý nghĩa khi vợ chồng cụ còn tại thế.

“Bà nội tôi bệnh, yếu nhiều năm qua. Ông sợ nếu đến ngày bà mất mới trao món quà này cho con cháu thì không còn ý nghĩa nữa.

Trước khi trao quà, ông rưng rưng nhắn nhủ: 'Ông không có người anh chị em ruột nào, bố mẹ chỉ sinh được một mình ông. Giờ đây, được chứng kiến cảnh con đàn cháu đống, các con đoàn kết, yêu thương nhau như vậy, ông rất mãn nguyện'”, Chi chia sẻ.

Cụ Đại chăm sóc vợ đau ốm suốt nhiều năm

Món quà cụ Đại dành cho con cháu có giá trị khác nhau. Cụ có 5 người con (3 gái, 2 trai), trong đó 3 người con gái có hoàn cảnh khó khăn hơn nên cụ tặng vàng, những người con cháu khác được cụ tặng tiền mặt.

Số tiền đó, cụ để cẩn thận trong từng chiếc phong bì rồi dặn con cháu về nhà mới mở ra.

“Bởi vậy, chúng tôi chỉ biết món quà của riêng mình chứ không rõ tổng giá trị là bao nhiêu. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn hạnh phúc và xúc động vô cùng trước tấm lòng quý giá của ông.

Tôi thấy vui, may mắn nhưng cũng mang theo chút lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày ông sẽ rời xa gia đình…”, Chi nghẹn ngào nói.

Chi kể thêm, một người cháu ngoại của cụ Đại có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trong lúc trao quà, cụ “xin phép” đại gia đình tặng thêm người cháu này 1 triệu đồng. Chính sự quan tâm sát sao đến từng thành viên của cụ khiến con cháu thêm kính trọng và trân quý.

Giang Chi chụp ảnh cùng ông nội, bố mẹ và em trai trong hôn lễ của mình

Cụ Đại hiện sống cùng người vợ 87 tuổi trong căn nhà riêng, các con cháu sống gần bên. Ở tuổi 92, cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, có thể tự túc mọi sinh hoạt cá nhân và còn chăm sóc người vợ đau ốm rất chu toàn.

Tình cảm ông nội dành cho bà cũng là điều khiến Chi ngưỡng mộ. Bà nội Chi sau một cơn tai biến chỉ ngồi hoặc nằm một chỗ 8 năm qua. Suốt quãng thời gian đó, bà nội cô được ông chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ, viên thuốc đến việc tắm rửa hàng ngày.

“Tình cảm ông dành cho bà chính là kim chỉ nam của thế hệ con cháu chúng tôi trong việc vun vén hôn nhân. Chúng tôi luôn muốn có thể đồng hành, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau như ông bà đã làm suốt bấy nhiêu năm”, Chi chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC