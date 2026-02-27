Tại Bắc Kinh, cụ ông họ Nguyễn (93 tuổi) cả đời không kết hôn, không con cái. Dù trong nhà có 4 người anh trai và 1 em gái, song mối quan hệ giữa họ khá bình thường, không quá thân thiết.

Trang HK01 đưa tin, vào năm 2011, dưới sự phối hợp của Ủy ban thôn, ông Lưu - một người dân địa phương có uy tín, sống hòa thuận với cụ, đã đồng ý đứng ra chăm sóc, phụng dưỡng cụ Nguyễn.

Hai bên ký kết thỏa thuận "làm di chúc tặng tài sản đổi lấy phụng dưỡng". Theo đó, ông Lưu có trách nhiệm chăm sóc cụ Nguyễn lúc tuổi già và lo hậu sự khi cụ qua đời. Đổi lại, cụ Nguyễn sẽ để lại toàn bộ tài sản cho ông Lưu, bao gồm 11 căn nhà trong làng.

Đến năm 2017, ngôi làng nơi cụ Nguyễn sinh sống vào diện giải tỏa, cụ nhận hơn 3,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,4 tỷ đồng) tiền bồi thường cùng 5 căn hộ tái định cư. Khối tài sản vì thế tăng lên đáng kể.

Tháng 3/2023, để làm rõ ý định của mình, cụ Nguyễn tiếp tục ký thêm một bản thỏa thuận mới với ông Lưu dưới sự chứng kiến của luật sư. Nội dung một lần nữa xác nhận ông Lưu sẽ chăm sóc cụ đến cuối đời và lo việc mai táng, còn cụ Nguyễn sẽ tặng toàn bộ tài sản, bao gồm cả 5 căn hộ tái định cư.

Tháng 9/2023, cụ Nguyễn qua đời. Ông Lưu thực hiện đầy đủ cam kết, lo hậu sự chu đáo. Do đó ông có quyền được nhận tài sản của người khuất theo đúng thỏa thuận.

Cụ ông trước khi qua đời đã quyết định để lại toàn bộ tài sản cho người chăm sóc mình. Ảnh: QQ

Dù đã có thỏa thuận hợp pháp, một số người thân của cụ không đồng ý với điều này, nên ông Lưu chủ động khởi kiện, yêu cầu tòa án xác nhận tính pháp lý của hợp đồng.

Trong quá trình xét xử, tòa tiến hành xác minh thực tế, lấy lời khai của Ủy ban thôn và những người liên quan. Kết quả cho thấy, trong hơn 10 năm, ông Lưu thực sự chăm sóc cụ Nguyễn tận tình; các thỏa thuận được lập trên cơ sở tự nguyện, minh bạch.

Cuối cùng, tòa án tuyên công nhận hiệu lực của thỏa thuận, xác định toàn bộ khoản tiền và 5 căn hộ thuộc về ông Lưu.