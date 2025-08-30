11h30 ngày 29/8, chị Nguyễn Ngọc Hà (quê Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ) và những chị em thân thiết đã vượt thời tiết nắng mưa thất thường đến Hà Nội chờ xem tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 30/8.

Mâm cỗ nhóm chị Hà mang theo để xem tổng duyệt diễu binh. Ảnh: NVCC

14h, nhóm của chị Hà có mặt tại Hà Nội với hành trang mang theo là xôi ngũ sắc, gà luộc cùng nhiều món đặc sản quê hương.

Chị Hà kể, khi có kế hoạch đi xem tổng duyệt diễu binh, nhóm của chị đã ấp ủ làm điều gì đó đặc biệt. Với mong muốn quảng bá ẩm thực quê hương và tạo không khí vui vẻ, ấm cúng trong lúc chờ xem tổng duyệt, chị Hà quyết định nấu 1 tạ xôi, luộc 4 con gà, gói bánh uôi, làm măng ớt, luộc mướp... và gói ghém mang theo.

Chị Hà chia sẻ với PV VietNamNet: “Nhóm của tôi gồm 4 chị em thân thiết, cùng nhau mua gạo, đồ xôi từ ngày 28/8. Vì muốn làm xôi ngũ sắc nên công đoạn nấu nướng khá kỳ công.

Chị Hà (mặc áo đỏ, ngồi giữa) cùng nhóm phá cỗ khi chờ xem diễu binh. Ảnh: NVCC

8h ngày 29/8, chúng tôi đồ lại xôi, luộc gà, luộc mướp... và gói đồ vào thùng xốp. 11h30 chúng tôi lên đường, 14h có mặt tại Hà Nội”.

Ngay khi đến Hà Nội, nhóm chị Hà chia xôi thành nhiều phần, gửi đến các nhóm bạn khác và người dân đi xem diễu binh. Riêng nhóm của chị đem theo khoảng 6-7kg xôi cùng gà và một số đồ ăn khác, sau đó trải bạt, quây quần tại khu vực số 77 Kim Mã.

“Lúc này, nhóm của tôi đã lên đến 20 người gồm bạn bè từ khắp nơi tụ họp. Chúng tôi mua thêm một số đồ ăn, bày mâm cỗ và chờ đợi giây phút phá cỗ”, chị Hà nói.

Khoảng 22h30 cùng ngày, khi trời đổ mưa, nhóm của chị bắt đầu phá cỗ. Chị mời người dân xung quanh thưởng thức cùng và ai cũng hào hứng tham gia.

“Trong đêm chờ đợi xem tổng duyệt diễu binh, mọi người cùng ăn uống, hát hò, trò chuyện vui vẻ. Đó là kỷ niệm đẹp mà tôi nhớ mãi”.

Không khí vui vẻ và ấm áp. Ảnh: NVCC

Sáng 30/8, lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra. Được hòa mình vào không khí rộn ràng của dân tộc, tận mắt xem các khối diễu binh, diễu hành, chị Hà cảm thấy 1 ngày 1 đêm chờ đợi của mình hoàn toàn xứng đáng.

Trước đó, chị Ngọc Hà cùng các thành viên trong nhóm từng “gây bão” mạng xã hội với mâm cỗ xôi gà đầy màu sắc khi đến Hà Nội xem buổi hợp luyện diễu binh. Mâm cỗ gồm có 6 món: xôi, gà, măng ớt, bánh uôi, thịt heo bản hấp xả, rau đồ. Tất cả đều là những món ăn nổi tiếng ở quê hương chị.

“Được xem hợp luyện và tổng duyệt diễu binh, tôi mãn nguyện lắm rồi. Lễ diễu binh chính thức vào ngày 2/9, mẹ và em gái tôi sẽ đi xem”, chị Hà chia sẻ.

Mâm cỗ màu sắc chị Hà mang theo khi xem buổi hợp luyện diễu binh ngày 24/8. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tại buổi sơ duyệt diễu binh (ngày 27/8), có một khoảnh khắc cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, đó là mâm cỗ rực rỡ sắc màu được bày biện trên tuyến đường Thanh Niên.

Chủ nhân của mâm cỗ là chị Linh Chi (35 tuổi, Hà Nội). Đến xem buổi sơ duyệt diễu binh, chị Chi cùng nhóm 20 người bạn mang theo mâm cỗ lớn với những món ăn truyền thống như gà luộc, xôi, bánh trung thu, trứng, cơm lam... Đặc biệt, món xôi và bánh trung thu được khéo léo tạo hình lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng nên được gọi là “xôi yêu nước”, “bánh trung thu yêu nước”.

Mâm cỗ nhóm chị Linh Chi mang theo khi xem sơ duyệt diễu binh. Ảnh: NVCC

Chị Chi cho hay, mâm cỗ rực rỡ sắc màu cùng không khí vui vẻ khi mọi người cùng nhau phá cỗ đã trở thành kỷ niệm khó quên của chị trong ngày đi xem diễu binh.