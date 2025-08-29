Sáng 29/8, anh Đoàn Văn Sơn (32 tuổi), ở phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), tất bật nhận gần 1 tạ nguyên liệu gồm 50kg bún, 10kg bạch tuộc, 6kg tôm, thịt bò, rau cải, xương... Vợ chồng anh cùng bố mẹ và 3 nhân viên tập trung sơ chế, bảo quản.

Đến trưa, cả nhà dọn dẹp bàn ghế, quán xá, vỉa hè sạch sẽ, xếp ghế mời người qua đường ngồi nghỉ chân.

"Hôm nay, gia đình tôi nghỉ kinh doanh. Cả nhà dành thời gian sơ chế nguyên liệu, đêm bắt đầu nấu 150-200l nước dùng. 5h mai, gia đình tôi tặng 200 bát bún hải sản miễn phí cho bà con chờ theo dõi tổng duyệt diễu binh, diễu hành", anh Sơn nói.

Anh Sơn và mẹ tất bật chuẩn bị nguyên liệu để nấu bún hải sản

Trước đó, trong 3 ngày hợp luyện và sơ duyệt diễu binh, gia đình anh đã phục vụ bà con hơn 600 bát bún miễn phí.

“Cửa hàng nhà tôi nằm ngay ở mặt phố Nguyễn Thái Học, rất đông người dân và du khách đổ về. Ba ngày hợp luyện và sơ duyệt, chúng tôi mở hàng phục vụ miễn phí bà con vào 17h. Chỉ hơn 1 tiếng là quán hết 200-225 bát bún", anh Sơn kể.

"Buổi tổng duyệt diễn ra sáng 30/8, nhà tôi sẽ phục vụ bún từ sớm. Mọi khi, 7-8h sáng, gia đình tôi mới chuẩn bị làm hàng, đón khách từ 10h-15h và 17h-24h. Hôm nay, cả nhà xác định thức xuyên đêm chuẩn bị nhưng ai cũng háo hức".

Gia đình chuẩn bị gần 1 tạ nguyên liệu từ bún, tôm, bạch tuộc, thịt bò...

Không chỉ tặng bún, gia đình còn chuẩn bị nước uống, mở cửa hai nhà vệ sinh miễn phí và mua thêm hơn 100 ghế nhựa cho khách mượn.

Anh cho biết đã thuê mặt bằng kinh doanh lẩu, bún hải sản ở phố này suốt 6 năm. Hôm 21/8, thấy nhiều người từ xa đến phải chờ đợi nửa ngày, không có chỗ ăn uống hay đi vệ sinh, anh nảy ra ý tưởng tạm dừng bán hàng, nấu bún tặng mọi người.

"Quán tôi có thể đón 50 thực khách một lượt, có điều hòa, quạt, bàn ghế. Mỗi tô bún sẽ có bún, tôm, bạch tuộc, thịt bò, đậu hũ phô mai, rau cải ngồng. Nhà tôi bán hàng ra sao thì cũng làm y hệt như thế để tặng bà con", anh Sơn tâm sự.

Những tô bún hải sản tại quán nhà anh Sơn. Ảnh: NVCC

Anh Sơn xúc động kể, 3 ngày vừa qua, có những vị khách sau khi ăn bún hải sản miễn phí đã xắn tay áo, vào bếp hỗ trợ gia đình rửa bát, dọn dẹp. Hàng xóm xung quanh cũng tới phụ giúp tới nửa đêm.

"Trưa nay, nhiều thực khách qua quán hoặc gọi đặt đồ nhưng tôi đều xin lỗi, thông báo nghỉ bán. Đóng cửa hàng cũng ảnh hưởng tới doanh thu nhưng gia đình tôi làm việc này như một cách chia sẻ với mọi người.

Tôi cảm giác như đón người thân, bạn bè tới thăm nhà vậy. Hy vọng bà con sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ với Hà Nội", anh Sơn chia sẻ và cho biết thêm, nếu 1/9 vẫn đặt mua được nguyên liệu, gia đình anh sẽ tiếp tục nấu bún tặng.

Người dân và du khách tập trung trước quán nhà anh Sơn. Ảnh: NVCC