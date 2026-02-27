Trong căn nhà đơn sơ hơn 100 năm tuổi ở thị trấn Vinh Biên, thành phố Tự Cống (Tứ Xuyên), một khoảnh khắc đặc biệt đã khiến nhiều người rưng rưng.

Tại buổi tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà Trương Viễn Quế, cụ ông Dư Nhạc Cao, 81 tuổi, bất ngờ "bắn rap" tỏ tình vợ, trang QQ đưa tin. Không hoa mỹ cầu kỳ, "lời yêu" của ông mộc mạc mà chân thành, đủ khiến cả nhà bật khóc.

Cụ thể vào tối ngày 20/2, đại gia đình 17 người đã quây quần vừa ăn cơm đoàn viên vừa tổ chức sinh nhật cho bà Trương. Con cháu chuẩn bị 3 tiết mục: ảo thuật, múa và hát chúc mừng sinh nhật. Sau phần biểu diễn, cả nhà đồng loạt "gây áp lực", yêu cầu ông nội tỏ tình với bà. Sau vài chén rượu, ông Dư đứng lên và bắt đầu "bắn rap", vừa hài hước vừa sâu lắng.

Ông bày tỏ tình cảm: "Năm 1967 chúng ta thành một gia đình. Năm 1968 bà sinh cho tôi đứa đầu tiên. Năm 1970 sinh thêm đứa thứ hai rồi thứ ba. Bà là công thần lớn nhất của tôi. Nếu có điều gì tôi chưa tốt, mong bà tha thứ".

Và câu nói khiến nhiều người nghẹn ngào nhất là: "Những năm tháng sau này, tôi mong bà nhường tôi một chút, tôi cũng nhường bà một chút. Cố gắng sống đến 90, 100 tuổi".

Sau lời tỏ tình, ông trao cho vợ phong bao 220 nhân dân tệ (khoảng 838.000 đồng), gồm hai tờ 100 nhân dân tệ tượng trưng cho "bách niên giai lão". Còn tờ 20 nhân dân tệ mang ý nghĩa "kiếp sau vẫn tiếp tục duyên phận".

Cụ ông luôn bày tỏ tình cảm yêu thương với vợ. Ảnh: QQ

Bà Trương xúc động rơi nước mắt. Con cháu trong nhà cũng không kìm được cảm xúc. Theo chia sẻ từ gia đình, hai cụ quen nhau năm 1966 qua mai mối. Khi ấy bà 19 tuổi, ông 21 tuổi và về ở rể nhà vợ. Đám cưới diễn ra giản dị, không nghi thức cầu kỳ.

Ông làm nghề mộc, bà làm nông. Cuộc sống không giàu sang nhưng đủ đầy yêu thương.

"Chúng tôi có cãi nhau không? Có chứ, nhưng chỉ một lần duy nhất vào năm 1971", ông Dư nhớ lại. Sau lần đó, hai người không còn to tiếng với nhau thêm lần nào nữa.

Thời trẻ, bà Trương thường xuyên đau dạ dày. Có lần tái phát nặng, ông đã cõng vợ đi bộ gần 20km đến bệnh viện. Không phương tiện hỗ trợ, ông đi suốt gần 4 tiếng mới tới nơi. Những chuyện như thế không được kể nhiều, nhưng là minh chứng rõ ràng cho tình yêu âm thầm suốt 6 thập kỷ.

Trong mắt bà Trương, chồng là người vui tính, rộng lượng, hiếm khi để bụng. Trong mắt ông, vợ là “công thần lớn” đã sinh và nuôi dạy ba người con, vun vén gia đình suốt bao năm.

Hai cụ cho biết bí quyết sống thọ và hạnh phúc của họ là: vợ chồng hòa thuận; lao động đều đặn mỗi ngày; ăn uống thanh đạm, nhiều rau củ, ít thịt và giữ tâm trạng tích cực. Cháu gái của họ tiết lộ: "Ông bà không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng yêu nhau qua hành động. Đông trùng hạ thảo con cháu mua về, ông để hết cho bà. Bà ra ngoài là ông gọi điện hỏi thăm liên tục".

Với hai cụ, bí quyết 60 năm vẫn như một ngày chỉ gói gọn trong 3 chữ: "Nhường nhịn nhau".

Cặp đôi chỉ cãi nhau 1 lần duy nhất, luôn nhường nhịn nhau. Ảnh: QQ

"Từ ngày tôi ở rể, bà ấy đã nhường tôi. Tôi biết ơn nên cả đời này cũng phải nhường bà ấy, để bà ấy vui vẻ, hạnh phúc. Chúng tôi còn phải sống đến 90, 100 tuổi nữa", ông Dư cười hiền.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người xúc động chia sẻ: "Đây mới là tình yêu mà thế hệ trẻ mơ ước"; "Đỉnh cao hôn nhân là cùng nhau chống lại thế giới, không phải quay vào làm khó nhau"...

Giữa thời đại mà lời yêu đôi khi trở nên vội vàng, câu chuyện tình 60 năm bình dị trên lại khiến người ta tin rằng, tình yêu bền lâu không nằm ở những lời hứa lớn lao, mà ở sự nhường nhịn và quan tâm suốt cả một đời.