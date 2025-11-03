CLIP: Chính quyền xã huy động ca nô đưa thi hài cụ ông đi hỏa táng.

Chiều 3/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn xóm trên địa bàn ngập sâu. Tại thôn Ngụ Phúc, có cụ ông P.V.Q. (72 tuổi) qua đời đã 3 ngày nhưng gia đình chưa thể đưa đi an táng.

Trước tình hình đó, chính quyền xã đã vận động, thuyết phục gia đình cụ Q. đưa thi hài đi hỏa táng, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí cho việc này.

Chính quyền xã huy động ca nô đưa cụ Q. đi hoả táng. Ảnh: T.Lương

Theo Chủ tịch xã Cẩm Bình, trước đó, khoảng 8h sáng 1/11, cụ Q. qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh hiểm nghèo. Thời điểm này, nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt, việc tổ chức tang lễ gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền xã đã huy động lực lượng dùng xuồng đưa quan tài và vật dụng cần thiết vào nhà cụ Q. để gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng xã Cẩm Bình hỗ trợ đưa quan tài vào cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Đặng Văn Thái, đến thời điểm hiện tại, toàn xã vẫn còn hơn 1.000 hộ dân bị ngập nước, trong đó khu vực gia đình cụ Q. sinh sống vẫn đang bị nước lũ bao vây.

"Ở địa phương, người dân vẫn chủ yếu chôn cất theo cách truyền thống, rất ít trường hợp hỏa táng. Tuy nhiên, do mưa lũ kéo dài, người mất phải để tại nhà quá lâu, vừa ảnh hưởng đến những người xung quanh, vừa thương cho người đã khuất, nên chúng tôi đã vận động gia đình đưa đi hỏa táng", Chủ tịch xã Cẩm Bình thông tin.

Ông Đặng Văn Thái cho biết sau ba ngày vận động, thuyết phục, đến chiều 3/11, gia đình đã đồng ý đưa cụ Q. đi hỏa táng. Chính quyền xã Cẩm Bình đã huy động lực lượng dùng ca nô vận chuyển quan tài ra khỏi khu vực ngập sâu đến Đài hóa thân hoàn vũ (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) để hỏa táng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ đêm 29/10 đến sáng 3/11, Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được tại các trạm tự động phổ biến 600-1.300mm.

Hồ Kẻ Gỗ đã giảm lưu lượng xả xuống còn 300m3/s, tuy nhiên nhiều xã vùng hạ du như Cẩm Duệ, Cẩm Bình vẫn ngập sâu.

Tính đến chiều tối 2/11, toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 5.377 hộ dân bị ngập lụt.