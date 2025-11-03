Sáng 3/11, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng bị ngập sâu.

Ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều tuyến đường như Âu Cơ, Đồng Kè, Tôn Đức Thắng… ngập trong nước.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu.

Tại đường Âu Cơ, nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo dòng chảy xiết, có nơi ngập hơn 0,5m. Dòng nước xuất hiện xoáy nguy hiểm khiến người dân phải dìu nhau qua đường để tránh bị cuốn trôi, trong khi nhiều ô tô và xe máy chết máy giữa đường.

Đáng chú ý, dòng nước từ đường Âu Cơ đổ mạnh xuống khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, làm sạt lở ta luy sát tòa nhà B1. Vụ sạt lở tạo hố sâu hơn 2m, rộng khoảng 2m. Đất, cát, gạch đá bị cuốn tràn xuống khuôn viên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cư dân.

Lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa khu vực sạt lở và dùng bao cát gia cố tạm thời để ngăn sạt lở lan rộng.

Xoáy nước nguy hiểm xuất hiện trên đường Âu Cơ.

Người dân hợp sức dìu nhau qua dòng nước để tránh bị cuốn trôi, đoạn gần chợ Thanh Vinh.

Ô tô chết máy trên đường Tôn Đức Thắng.

Thời điểm mưa ngập trùng với giờ đi làm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực đường Âu Cơ tê liệt.

Dòng nước từ đường Âu Cơ đổ mạnh xuống khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, làm sạt ta luy sát tòa nhà B1.