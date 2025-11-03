Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu, tê liệt giao thông và làm nhiều xe bị chết máy. Tại chung cư Hòa Khánh, nước chảy xiết gây sạt lở ta luy, tạo hố sâu nguy hiểm.
Sáng 3/11, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng bị ngập sâu.
Ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều tuyến đường như Âu Cơ, Đồng Kè, Tôn Đức Thắng… ngập trong nước.
Tại đường Âu Cơ, nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo dòng chảy xiết, có nơi ngập hơn 0,5m. Dòng nước xuất hiện xoáy nguy hiểm khiến người dân phải dìu nhau qua đường để tránh bị cuốn trôi, trong khi nhiều ô tô và xe máy chết máy giữa đường.
Đáng chú ý, dòng nước từ đường Âu Cơ đổ mạnh xuống khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, làm sạt lở ta luy sát tòa nhà B1. Vụ sạt lở tạo hố sâu hơn 2m, rộng khoảng 2m. Đất, cát, gạch đá bị cuốn tràn xuống khuôn viên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cư dân.
Lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa khu vực sạt lở và dùng bao cát gia cố tạm thời để ngăn sạt lở lan rộng.
