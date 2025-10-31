Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, diễn biến mưa lớn ở các tỉnh miền Trung còn rất phức tạp do hoạt động của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió.

Tâm điểm mưa lớn lần này tập trung từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ), sau đó mưa có xu hướng lan trở lại Quảng Ngãi. Các chuyên gia nhận định, dù cường độ không cực đoan như đợt mưa ngày 26–29/10, nhưng do mưa đã kéo dài nhiều ngày trước đó nên nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét vẫn ở mức rất cao.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng ở Huế những ngày qua. Ảnh: Nguyễn Phong

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng nay (31/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/10 đến 8h sáng nay cục bộ có nơi trên 300mm như: trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 324mm, trạm Ba Đồn (Quảng Trị) 459.4mm,…

Dự báo, từ hôm nay đến hết đêm mai (1/11), khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 500mm.

Đồng thời, sau 2 ngày giảm mưa, từ đêm nay đến hết đêm mai, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi lại có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, trong hôm nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng vẫn có mưa, mưa vừa với lượng 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Sau đó, ngày và đêm 2/11, khi không khí lạnh tăng cường tràn vào, mưa lớn xảy ra diện rộng từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11.

Lũ trên các sông từ Nghệ An - Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Gianh (Quảng Trị) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Mai Hóa 5,07m (4h ngày 31/10), trên báo động (BĐ) 2 là 0,07m. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đang xuống.

Dự báo, trong 12 giờ tới (tính từ 9h ngày 31/10), lũ trên sông Gianh tiếp tục xuống và trên BĐ1; sông Bồ, xuống mức BĐ2; sông Hương, sông Vu Gia và sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và ở mức BĐ1- BĐ2.

Tuy nhiên, từ hôm nay đến 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức BĐ1-BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên mức BĐ3, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại Huế tiếp tục giảm nhanh trong 1-2 ngày tới.

Đáng lưu ý, do mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và khu dân cư tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đà Nẵng ở mức cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cũng dự báo, trong 6 giờ tới (từ 10h30 ngày 31/10), có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.