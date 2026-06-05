Không hoa hồng, không lời yêu đương hoa mỹ, tình yêu của họ được viết nên bằng sự đồng hành suốt 16 năm bệnh tật và hơn 1 thập kỷ rong ruổi trên những cung đường xuyên Trung Quốc.

Nhân vật chính trong câu chuyện là ông Lưu Bồi Kim, 69 tuổi, cựu quân nhân sống tại tỉnh Sơn Đông. Từ năm 2010, khi vợ mắc biến chứng tiểu đường dẫn đến liệt nửa người, mất khả năng tự chăm sóc bản thân, ông trở thành người chăm sóc chính, trang QQ đưa tin.

Từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến tập phục hồi chức năng, mọi việc đều do ông tự tay đảm nhận. Ông còn học cắt tóc, vá quần áo, khâu chăn màn để chăm sóc vợ tốt hơn.

"Để người khác chăm vợ, tôi không yên tâm. Con gái còn phải đi làm, tôi không muốn con thêm vất vả", ông chia sẻ.

Không chỉ chăm sóc thể chất, ông còn tìm mọi cách giúp vợ giữ tinh thần lạc quan. Mỗi ngày ông đều trò chuyện, khuyến khích bà nói chuyện nhiều hơn.

"Tôi bảo bà ấy cứ nói nhiều lên, mắng tôi cũng được", ông cười kể.

Sau nhiều năm chạy chữa nhưng bệnh tình không cải thiện, năm 2015, ông Lưu đưa ra một quyết định táo bạo.

Ông chia sẻ: "Tôi nói với bà ấy, hay là mình đổi cách sống. Tôi lái xe đưa bà đi du lịch, thà chết trên đường còn hơn chết trên giường bệnh".

Người vợ lập tức đồng ý. "Tôi ở bệnh viện đủ rồi", bà đáp.

Từ đó, hai ông bà bắt đầu hành trình đặc biệt với một chiếc ô tô và một chiếc xe lăn. Mỗi lần đến điểm tham quan, ông Lưu lại bế vợ xuống xe, đặt lên xe lăn rồi đẩy bà đi ngắm cảnh.

Từ những cánh đồng, núi non hùng vĩ đến các lễ hội dân tộc, người phụ nữ từng quanh quẩn trong bệnh viện nay được tận mắt chứng kiến những vùng đất mà trước đây chỉ thấy qua tivi.

Điều kỳ diệu là sau những chuyến đi, tinh thần của bà ngày càng tốt hơn. Nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt người phụ nữ mang bệnh suốt nhiều năm.

Cụ ông ân cần, chăm sóc người vợ bị liệt trên hành trình du lịch khắp cả nước. Ảnh: QQ

Năm 2019, hai ông bà dành 48 ngày khám phá Tân Cương. Năm 2021, họ tiếp tục hoàn thành chuyến đi kéo dài 54 ngày đến Tây Tạng.

Đến nay, cặp vợ chồng đã đặt chân tới 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, chỉ còn Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan chưa ghé thăm. Trên hành trình ấy, họ cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người xa lạ.

Tại Phúc Kiến, một chủ tiệm tóc nhất quyết không nhận tiền sau khi cắt tóc cho hai ông bà. Ở Sơn Tây, người dân địa phương cùng nhau khiêng người vợ lên những bậc thang cao để bà có thể ngắm ngôi chùa cổ hàng nghìn năm tuổi.

Hiện sức khỏe của người vợ đã suy giảm nhiều hơn. Khả năng ăn uống và nuốt thức ăn không còn được như trước, nên ông Lưu phải nấu đồ thật mềm rồi đút từng thìa.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội chính là khoảnh khắc ông đang chăm sóc vợ trong một bữa ăn trên đường du lịch.

Khi được hỏi điều gì giúp ông kiên trì suốt 16 năm qua, câu trả lời của ông khiến nhiều người lặng đi: "Người ta lấy mình thì mình phải có trách nhiệm với người ta".

"Con người sống một đời có thể không làm được việc lớn lao, nhưng nhất định phải sống cho đàng hoàng", ông nói thêm.

Ở tuổi gần 70, ông Lưu khẳng định hành trình của hai vợ chồng vẫn sẽ tiếp tục. Ông cho biết: "Chỉ cần việc đi du lịch còn tốt cho sức khỏe của bà ấy, chỉ cần tôi còn đủ sức và bảo đảm an toàn, chúng tôi sẽ còn lên đường".