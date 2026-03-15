Tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đến từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây có: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tại khu vực bầu cử số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Cùng tham gia bỏ phiếu có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đông đảo cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 26.

Tại khu vực bỏ phiếu số 21 phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trò chuyện với cử tri, Thủ tướng mong muốn cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì nhân dân; sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp; đóng góp vào xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đời sống người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của phường Tây Hồ, nhất là tại khu vực bỏ phiếu số 21, Thủ tướng đề nghị Ủy ban bầu cử phường Tây Hồ cố gắng tổ chức cho cử tri bỏ phiếu bầu cử sớm; tạo điều kiện tốt nhất để 100% cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Nếu cử tri nào không đến được khu vực bỏ phiếu thì phải có hòm phiếu đến tận nhà để người dân bỏ phiếu. Tại các khu vực bỏ phiếu, bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14, Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đông đảo người dân đã bỏ phiếu bầu cử.

Cùng thực hiện quyền bầu cử có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, một số ủy viên Trung ương Đảng và đông đảo cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, vinh dự được đến xã Hóc Môn trực tiếp bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gửi thông điệp tới đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Bầu cử Quốc hội khóa 16 càng có ý nghĩa khi đánh dấu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Tôi rất tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng”.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 16 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030.

6h15, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các lãnh đạo Trung ương có mặt tại Khu vực bổ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng cử tri bỏ phiếu