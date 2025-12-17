Khi năm cũ dần khép lại, không khí tri ân lan tỏa khắp Việt Nam. Gia đình sum họp, doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực của nhân viên, các đối tác trao nhau những món quà thể hiện sự trân trọng.

Vì ý nghĩa đặc biệt này, mùa lễ hội khiến người Việt chú trọng hơn vào từng lựa chọn, từ bàn tiệc cuối năm đến quà tặng tri ân. Điều quan trọng là thể hiện đúng sự trân quý dành cho nhau.

Văn hóa tặng quà và tiệc cuối năm mang nhiều ý nghĩa này đã lý giải sự "lên ngôi" của Cua hoàng đế đỏ Na Uy tươi sống. Với kích cỡ ấn tượng và lớp vỏ đỏ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, loại hải sản này là một lời khẳng định về đẳng cấp và sự trân trọng đối với người nhận.

Màu đỏ tươi của Cua Hoàng đế Na Uy khiến những bữa tiệc cuối năm thêm ý nghĩa

Theo Hội Đồng Hải Sản Na Uy (NSC), Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ Cua Hoàng đế đỏ Na Uy lớn thứ hai châu Á, chiếm khoảng 27% tổng khối lượng xuất khẩu trong khu vực với ước tính 110 tấn trong năm 2024. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này đưa Việt Nam vượt qua các thị trường lâu đời như Hàn Quốc và Nhật Bản, chỉ đứng sau Trung Quốc về sản lượng.

Yếu tố nâng tầm cua hoàng đế đỏ từ khái niệm món ăn trở thành “món quà giá trị” chính là nguồn gốc của nó. Được đánh bắt từ vùng nước trong lành và lạnh giá của dòng hải lưu Barents phía Bắc Na Uy, loài cua này sinh trưởng ở một trong những môi trường khắc nghiệt nhưng giàu dưỡng chất bậc nhất thế giới.

Dòng hải lưu Barents - nơi thiên nhiên lạnh giá khắc nghiệt bậc nhất hành tinh

“Giá trị của cua hoàng đế đỏ Na Uy nằm ở độ tươi sống”, bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á chia sẻ. “Chúng được vận chuyển sống trong trạng thái ngủ đông đồng thời được kiểm soát chặt chẽ. Điều này đảm bảo khi đến Việt Nam, cua vẫn tươi nguyên như vừa được kéo lên từ vùng biển lạnh Bắc Cực. Giữ trọn chất lượng chính là từ cách chúng tôi tôn trọng thực khách”.

Điều này phù hợp với mong muốn của người Việt về sự “tinh hoa" - mang những gì tốt nhất của tự nhiên đến cho những người mình trân quý.

Món ăn từ cua hoàng đế Na Uy tinh tế, tôn lên vị ngọt thanh tự nhiên từ vùng biển lạnh giá

Là nguyên liệu mang tính kết nối, Cua Hoàng đế Đỏ Na Uy mời gọi mọi người cùng quây quần bên bàn ăn, sẻ chia một món ăn ngon. Vị ngọt tự nhiên và thớ thịt săn chắc giúp loại hải sản này trở thành tâm điểm của các bữa tiệc tại nhà hàng. Với nhiều người, chiêu đãi Cua Hoàng đế Đỏ Na Uy sống là cách nâng tầm bữa tiệc tất niên, thể hiện sự chu đáo và mong muốn mang đến trải nghiệm thực sự đặc biệt cho đối tác, bạn bè và gia đình.

Để phục vụ nhu cầu thưởng thức tại gia hoặc làm quà biếu cao cấp, Hội đồng Hải sản Na Uy hợp tác cùng các nhà nhập khẩu uy tín như Hải sản Hoàng gia và Đảo hải sản giới thiệu hộp quà phiên bản lễ hội Cua Hoàng đế Đỏ Na Uy sống. Sản phẩm hiện có mặt tại các cửa hàng của Hải sản Hoàng gia và Đảo hải sản.

Khi năm mới cận kề, món quà trao đi cũng gửi gắm những hy vọng cho tương lai. Thông qua loại hải sản sang trọng từ phương Bắc, người tiêu dùng Việt đã tìm thấy một cách gửi lời "Cảm ơn" vừa sang trọng, chân thành và đáng nhớ.

Bích Đào