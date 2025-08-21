Chiều 21/8, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, liên quan đến một văn bản lan truyền trên không gian mạng đề cập đến ông Đặng Thành An (NEGAV), đơn vị đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN Legal và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản.

Trước đó vào chiều cùng ngày, văn phòng luật này được NEGAV uỷ quyền phát đi thông báo cho biết NEGAV đã làm việc với Cục A05 và được hướng dẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, giúp ích cho xã hội. Ngoài ra còn khẳng định các thông tin tiêu cực về NEGAV trong thời gian gần đây là vi phạm pháp luật, sẽ bị A05 xử lý.

Tuy nhiên, một số nghi vấn cho rằng công ty này đã cắt ghép, trích dẫn lời của Cục A05 từ năm 2024 vào văn bản ngày 21/8, gây hiểu không chính xác nội dung.