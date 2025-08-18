Ngày 18/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025). Hội nghị quy tụ hơn 300 KOL - những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Tại phần tham luận về "Kinh nghiệm quốc tế quản lý KOL trên không gian mạng - Đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng KOL tại Việt Nam", bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch) cho biết, hiện nay chưa có các quy định cụ thể về quản lý các KOL hiệu quả, trong khi nhiều KOL vi phạm pháp luật, đạo đức, trái thuần phong mỹ tục.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Ảnh: Đình Hiếu

Vị Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho rằng, cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL, thậm chí là áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, sự xuất hiện trên truyền thông của người vi phạm, gây tác động xấu đến xã hội.

"Cần có quy tắc về việc người nổi tiếng tự do sáng tạo nội dung như thế nào, cái gì được phép, cái gì không được. Có thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng quy chế về việc hạn chế sự xuất hiện của người vi phạm nhưng để triển khai được biện pháp này cần có thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan", bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho hay, ở Trung Quốc, KOL không được có các hành vi trái pháp luật hoặc vi phạm đạo đức, văn hóa. Khi tham gia quảng cáo, KOL phải minh bạch trong hoạt động, không được lẫn lộn giữa quảng cáo và đánh giá của cá nhân. Người vi phạm sẽ bị xử phạt rất nghiêm, từ phạt hành chính đến phạt tù hoặc là phong sát - một biện pháp nghiêm khắc rất hiệu quả.

Nhìn lại thực trạng ở Việt Nam, Vị Phó Cục trưởng khuyến nghị, các công ty quảng cáo và nhãn hàng cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn KOL ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm. Qua đó, nhằm đảm bảo an toàn thương hiệu, nhãn hàng cũng thể hiện được rõ nguồn gốc.

"Niềm tin giống như hệ miễn dịch"

Cũng trình bày tham luận, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB cho rằng, niềm tin giống như hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch khỏe thì tin giả, thông tin cực đoan khó lan rộng; hệ miễn dịch yếu thì chỉ một tác động nhỏ cũng có thể gây rối loạn. Vì thế, vai trò của KOL không chỉ là kể câu chuyện thật, mà là gây dựng chuẩn mực: đúng, văn minh và biết bất đồng trong tôn trọng.

"Từ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tôi nhận ra rằng thông điệp chỉ bền khi đi cùng với hành động. Công chúng không chỉ tìm mỹ từ; họ tìm sự chân thực và kết quả có thể kiểm chứng. Là thế hệ trẻ, giữ vai trò quản trị doanh nghiệp và góc nhìn từ người lan tỏa trên mạng xã hội, tôi thấy được tiềm năng của sự hợp tác giữa doanh nghiệp và KOL", ông Đỗ Quang Vinh cho biết.

Ông Đỗ Quang Vinh chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo ông Vinh, khi KOL và doanh nghiệp hợp tác trong tinh thần “nói đi đôi với làm”, tác động tạo ra vượt xa một hoạt động truyền thông. Đó là sự cộng tác để định vị giá trị, để kết nối khách hàng bằng đối thoại và thực hiện những cam kết trách nhiệm xã hội với các chỉ số tác động. Khi doanh nghiệp và KOL kết hợp, chúng ta không chỉ nói về sản phẩm của doanh nghiệp, chúng ta nói về những trách nhiệm xã hội đồng hành, về sự phát triển bền vững, xanh hóa, số hóa.

"Thay vì chỉ tiếp cận đơn thuần, chúng ta cùng nhau đối thoại để đồng sáng tạo trải nghiệm. Thay vì chỉ đặt truyền thông tạo ra hiệu ứng xã hội, chúng ta hãy hướng đến sự hiệu quả: bao nhiêu người được trang bị kiến thức tài chính cơ bản, bao nhiêu sáng kiến xanh được khởi xướng, bao nhiêu nhóm yếu thế được hỗ trợ kỹ năng số an toàn. Khi câu chuyện “tốt” gắn với lợi ích cộng đồng, người tiêu dùng sẽ tự tin chọn giải pháp có trách nhiệm", ông Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh.