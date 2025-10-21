Chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an và các địa phương triển khai quyết liệt, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Vì sao người dân phải nộp sổ đỏ photocopy để 'làm sạch dữ liệu đất đai'?

Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - cho biết, CSDL đất đai là nền tảng quan trọng để chính quyền các cấp phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn.

Trong bối cảnh tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dữ liệu đất đai đầy đủ và chính xác sẽ giúp chính quyền cơ sở xử lý thủ tục hành chính ngay tại xã, phường, thị trấn; người dân không còn phải đi lại nhiều, hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chiến dịch xây dựng CSDL đất đai hướng đến ba mục tiêu:

- Tạo nền tảng dữ liệu hiện đại, phục vụ Chính phủ điện tử và quản lý đất đai minh bạch, rõ trách nhiệm.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ công, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đất đai thuận tiện hơn.

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu, giữa CSDL đất đai với các CSDL quốc gia khác, giúp cơ quan quản lý khai thác hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Ông Mai Văn Phấn thông tin thêm nhiều năm qua, thông tin về người sử dụng đất được hình thành qua các giai đoạn khác nhau, gắn với giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Cùng với sự thay đổi về quy định pháp lý, công nghệ lưu trữ và phương thức quản lý, dữ liệu ở một số nơi chưa thống nhất, thậm chí còn sai lệch.

Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Ảnh: Vũ Điệp

“Có những trường hợp người dân chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hoặc giao dịch đất đai bằng giấy tờ viết tay, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý hoặc chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa cập nhật vào hồ sơ quản lý. Điều đó khiến thông tin đất đai và thông tin chủ sử dụng chưa khớp, cần được rà soát, bổ sung”, ông Phấn giải thích.

Với yêu cầu phải hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai trước năm 2026, chiến dịch này được xem là khâu trọng tâm nhằm chuẩn hóa thông tin, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và có thể dùng chung giữa các cơ quan nhà nước.

Đáng chú ý, ông Phấn cho biết, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích trên ứng dụng VneID để người dân tự cung cấp thông tin và kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua CSDL quốc gia về dân cư thông qua tiện ích trên ứng dụng VneID mà không nhất thiết phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận và Căn cước công dân.

Sắp tích hợp sổ đỏ vào VNeID, người dân có thể tự cung cấp, kiểm tra thông tin

Ngày 21/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cũng cho biết, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID, cho phép người dân tự cung cấp, kiểm tra và xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở thông qua CSDL quốc gia về dân cư, mà không cần nộp bản sao giấy chứng nhận.

Đây là một trong các bước của chiến dịch "làm giàu, làm sạch" CSDL quốc gia về đất đai đang được các đơn vị phối hợp thực hiện trên toàn quốc.

Theo C06, sau khi tổ chức sắp xếp mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ cụ thể về đất đai được chuyển giao về cấp xã, phường, đặc khu. Điều này đòi hỏi phải có CSDL đất đai để các địa phương có đầy đủ công cụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, thông tin về người sử dụng đất (gồm thông tin về đất đai, chứng minh nhân dân, căn cước công dân) trên giấy chứng nhận (còn gọi là sổ đỏ) đã cấp cho người sử dụng đất được tạo lập qua các thời kỳ khác nhau. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, công nghệ ở từng thời kỳ có sự thay đổi.

Điểm phục vụ hành chính công xã Đại Thanh. Ảnh: Phạm Hải

Bên cạnh đó, nhiều người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích, giao dịch bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và thống nhất.

Bộ Công an đặt ra yêu cầu của chiến dịch này là phải hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai đảm bảo "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung". Đây sẽ là công cụ để cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trước phản ánh của một số người về việc bị yêu cầu photo hoặc công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan chức năng khẳng định, công dân chỉ cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận và căn cước công dân khi được tổ công tác yêu cầu, không phải công chứng.

Để chiến dịch được thuận lợi, Bộ Công an và các đơn vị khuyến khích người dân tham gia, đồng hành trong việc cung cấp, rà soát, bổ sung, xác thực thông tin cùng cơ quan quản lý "làm giàu, làm sạch" dữ liệu.

Đây là bước quan trọng để Nhà nước và người dân cùng hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai, phục vụ việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và những dịch vụ công trực tuyến khác trên môi trường điện tử.

5 yêu cầu của chiến dịch xây dựng CSDL đất đai: Ông Mai Văn Phấn cho biết để đạt được mục tiêu, chiến dịch đặt ra năm yêu cầu cụ thể: Thứ nhất, CSDL quốc gia về đất đai phải được rà soát, hoàn thiện theo nguyên tắc “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”, bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai, dữ liệu phải được tập trung, thống nhất tại Trung ương, kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia và toàn bộ hệ thống chính trị – từ Chính phủ, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc đến Tòa án, Viện kiểm sát. Thứ ba, cần tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính, cắt giảm hồ sơ giấy, tái sử dụng thông tin đã có trong các CSDL quốc gia để giải quyết nhanh thủ tục đất đai và tài sản gắn liền với đất. Thứ tư, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong suốt quá trình xây dựng, vận hành và kết nối dữ liệu. Thứ năm, việc triển khai phải được thực hiện quyết liệt, khoa học, rõ người – rõ việc – rõ thời gian – rõ kết quả – rõ trách nhiệm – rõ thẩm quyền.

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024 quy định định danh và xác thực điện tử. Nội dung mới đáng chú ý của dự thảo là Bộ Công an dự kiến tích hợp, cập nhật 188 giấy tờ cấp cho cá nhân và 390 giấy tờ cho tổ chức vào VNeID. Theo dự thảo, 188 giấy tờ dự kiến được tích hợp, cập nhật trên VNeID, trong đó sẽ có căn cước, định danh, cư trú; xuất nhập cảnh; quản lý phương tiện giao thông đường bộ; kinh doanh; khám chữa bệnh, đăng kiểm, xuất bản, dược phẩm, bất động sản... Ngoài ra, còn có bằng đại học, bằng thạc sĩ, tiến sĩ; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh, khai tử; hộ chiếu, thị thực, giấy chuyển tuyến điều trị, giấy ra viện...