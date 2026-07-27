XEM CLIP:

Khoảng 0h05 ngày 27/7, tại vành đai 3 trên cao (đoạn qua số nhà 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô con.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Nguyễn C.H. (SN 1999, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe máy mang BKS 29AD-019.XX đi ngược chiều trên vành đai 3 trên cao, theo hướng Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến.

Khi đến địa điểm trên, xe máy do anh C.H. điều khiển đã đâm vào ô tô con mang BKS 30F-432.XX do bà Phạm M.L. (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Cú va chạm khiến anh Nguyễn C.H. bị thương, được đưa đi cấp cứu; cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại vành đai 3 trên cao. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế Phạm M.L. không phát hiện vi phạm; đối với anh Nguyễn C.H. đang chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan y tế.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.