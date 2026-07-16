Ngày 16/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục về rà soát việc trang bị thiết bị cảnh báo nguy hiểm trên phương tiện giao thông, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) đã tiến hành khảo sát thực tế.

Theo kết quả khảo sát, chỉ 60/140 phương tiện được kiểm tra trên các tuyến cao tốc có trang bị thiết bị cảnh báo sự cố (42,86%), trong khi 97 lái xe (69,29%) nắm rõ quy định về dừng, đỗ xe khi gặp sự cố.

Điều này cho thấy dù nhiều tài xế nắm được quy định nhưng vẫn chưa chủ động trang bị các thiết bị cần thiết để bảo vệ bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Ô tô gặp sự cố trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đặt cảnh báo quá gần. Ảnh: CACC

Theo Cục CSGT, khi xe gặp sự cố trên đường cao tốc, chỉ vài giây thiếu cảnh báo cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện nay, pháp luật mới quy định bắt buộc ô tô phải có đèn cảnh báo nguy hiểm theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tuy nhiên, Cục khuyến cáo người dân nên chủ động trang bị thêm tam giác phản quang, đèn LED cảnh báo, đèn cầm tay, biển báo di động, cọc tiêu hoặc chóp nón để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.

Việc này giúp các phương tiện phía sau nhận biết từ xa và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp.

Cục CSGT cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng xử lý khi xe gặp sự cố; bình tĩnh đưa xe vào vị trí an toàn nếu có thể, bật tín hiệu cảnh báo, đặt thiết bị cảnh báo đúng quy định. Sau đó, nhanh chóng rời khỏi phương tiện và đứng sau hộ lan hoặc tại vị trí an toàn để chờ lực lượng chức năng hỗ trợ.