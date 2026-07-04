Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h47 ngày 4/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa hai ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang BKS 30B-020.XX và xe khách BKS 34F-011.XX cùng lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng về Hà Nội. Đến Km85+700, hai xe xảy ra va chạm. Ô tô khách lật ngang, chắn làn số 2 và 3 của cao tốc, còn xe con dừng ở làn số 1.

Xe khách bị lật chắn làn 2 và 3 của cao tốc. Ảnh: Vũ Thành

Tại hiện trường, cả hai xe bị hư hỏng nặng. Trong đó, ô tô khách có nhiều hành khách mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã điều động hai xe PCCC&CNCH đến hiện trường để hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ.

Bước đầu xác định, có 4 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Ô tô con sau va chạm dừng lại tại làn 1 cao tốc. Ảnh: Vũ Thành

Xác nhận với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

"Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đã có một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn", đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.