Sáng 12/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa có phương án phân luồng giao thông từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực Hà Nội và các địa phương giáp ranh.

Theo đại diện Cục CSGT, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách tại Hà Nội và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.

Trước tình hình đó, căn cứ mức độ ùn tắc giao thông hoặc yêu cầu phục vụ hội nghị, sự kiện tại Hà Nội, lực lượng CSGT triển khai các biện pháp cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện đối với một loại, một số loại hoặc toàn bộ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ hướng về trung tâm thành phố.

1. Đối với các tuyến cao tốc

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01): Triển khai lần lượt từ các nút giao: Đồng Giao (Km 282 CT01, phường Tam Điệp, Ninh Bình); Mai Sơn (Km 274 CT01, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình); Cao Bồ (Km 260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình); Liêm Tuyền (Km 230 CT01, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình); Vực Vòng (Km 219 CT01, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04): Triển khai lần lượt từ các nút giao: Yên Mỹ (Km 21+500 CT04); nút giao với đường Vành đai 3 (phường Long Biên, Hà Nội).

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07): Triển khai từ nút giao với Quốc lộ 18 - cao tốc Hạ Long - Nội Bài (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05): Triển khai lần lượt từ nút giao Phù Ninh - IC8 (nút giao CT05 với Quốc lộ 2), nút giao Văn Quán - IC6 (nút giao CT05 với tỉnh lộ ĐT 305C), nút giao Tam Đảo - IC4 (nút giao CT05 với Quốc lộ 2B), nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

2. Đối với các tuyến quốc lộ

Quốc lộ 1A: Triển khai lần lượt từ các nút giao: Duyên Hà (Km 274 Quốc lộ 1A); Đinh Tiên Hoàng - Lương Văn Thăng (phường Đông Thành, tỉnh Ninh Bình); Quốc lộ 1A với tuyến tránh Phủ Lý (Km 235+800 Quốc lộ 1A).

Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): Triển khai từ các nút giao: cầu vượt Bồ Sơn (Km 138+500 Quốc lộ 1A); cầu vượt Khả Lễ (Km 139 Quốc lộ 1A) hoặc nút giao Quốc lộ 1A với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km 152+600 Quốc lộ 1A).

Quốc lộ 2A: Triển khai từ nút giao Quốc lộ 2A với Quốc lộ 2C (xã Tề Lỗ, Phú Thọ); nút giao Quốc lộ 2A với Quốc lộ 18; nút giao Quốc lộ 2 với đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3: Triển khai từ nút giao với Quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ).

Quốc lộ 5: Triển khai từ nút giao ngã ba Tiền Trung (ga Tiền Trung); cầu vượt Nhân Hoà (Km 24+250 Quốc lộ 5); nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

Quốc lộ 6: Triển khai từ ngã tư Xuân Mai.

Quốc lộ 32: Triển khai từ nút giao Quốc lộ 32 với đường tỉnh 316; nút giao với Quốc lộ 21A (Đường Lâm, Sơn Tây).

Đại lộ Thăng Long: Triển khai từ nút giao Hoà Lạc (cầu Hoà Lạc).

Quốc lộ 18 (Cao tốc Hạ Long - Nội Bài): Triển khai từ nút giao với nút giao Quốc lộ 18 với Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - CT01) - cầu vượt Khả Lễ; nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); nút giao với Quốc lộ 3 (cầu vượt Phù Lỗ) và nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nút giao với Quốc lộ 2A (Thanh Xuân, Sóc Sơn cũ).

Cảnh sát có phương án phân luồng khi xảy ra ùn tắc. Ảnh: Đình Hiếu

Trong thời gian triển khai các biện pháp cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện giao thông di chuyển vào một, một số hoặc toàn bộ các tuyến đường trên, lực lượng CSGT tổ chức phân luồng giao thông cụ thể với từng hướng di chuyển.

1. Phương tiện đi trung tâm TP Hà Nội và ngược lại

Tài xế sẽ lựa chọn một trong các lộ trình Quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A; cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3 đi trung tâm thành phố.

2. Phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại

Các phương tiện sẽ đi theo hướng Quốc lộ 32 - Quốc lộ 21A: đường Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - cao tốc Hoà Lạc - Phú Thọ hoặc đi tiếp Quốc lộ 21A - Quốc lộ 6 đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A: Các phương tiện ra khỏi cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) tại các nút giao IC8, IC6, IC4, IC3 hoặc di chuyển trên tuyến Quốc lộ 2A đến nút giao Quốc lộ 2A với Quốc lộ 2C (xã Tề Lỗ, Phú Thọ) đi theo lộ trình như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3: Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) đến nút giao với Quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và trên tuyến Quốc lộ 3 đến nút giao với Quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ) rồi đi theo tuyến Võ Nguyên Giáp → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 2A đi theo lộ trình phân luồng như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

3. Phương tiện đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3: Phương tiện đi Quốc lộ 3 đến nút giao với Quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ) - Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) - Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc

Hoặc các phương tiện đi từ Quốc lộ 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) đến nút giao với Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Đối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A: Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A → Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) tại nút giao với Quốc lộ 18 đi theo lộ trình như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

4. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Nam

Đi trung tâm Hà Nội và ngược lại: Lựa chọn một trong các lộ trình cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01), Quốc lộ 1A, đường trục phía Nam Hà Nội (Cienco 5) - trung tâm thành phố.

Đi các tỉnh phía Tây Bắc hoặc phía Đông:

Nút Đồng Giao (Km 282 CT01, phường Tam Điệp, Ninh Bình): đi theo hướng đại lộ Hoa Lư - Quốc lộ 12B - đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ (địa bàn Hoà Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Mai Sơn (Km 274 CT01, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình): đi theo tuyến tránh Ninh Bình (địa bàn TP Ninh Bình cũ) - Quốc lộ 1 đến nút giao với Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) - đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ (địa bàn Hoà Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc. Các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía Đông.

Nút Cao Bồ (Km 260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình): đi theo Quốc lộ 10 đi các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nút Liêm Tuyền (Km 230 CT01, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình): đi Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) - đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi các tỉnh phía Đông. Các phương tiện đi theo Quốc lộ 21B - đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ (địa bàn Hoà Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Vực Vòng (Km 219 CT01, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình): đi theo Quốc lộ 38 - cầu Yên Lệnh - Quốc lộ 39 → phố Nối - Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Đối với tuyến Quốc lộ 1A: Nút giao Duyên Hà (Km 274 Quốc lộ 1A) đi theo lộ trình phân luồng tại nút giao Mai Sơn CT01.

Nút giao Quốc lộ 1A với tuyến tránh Phủ Lý (Km 235+800 Quốc lộ 1A) đi theo lộ trình phân luồng tại nút giao Liêm Tuyền CT01.

5. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Đông

Đi trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại: Lựa chọn một trong các lộ trình Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04), Quốc lộ 5A - trung tâm thành phố.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04): Từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đi vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà - nút giao Liêm Tuyền hoặc vào Quốc lộ 39 qua cầu Yên Lệnh - cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Từ nút giao Yên Mỹ vào Quốc lộ 5 - Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Đối với tuyến Quốc lộ 5: Các phương tiện từ Quốc lộ 5 đến cầu vượt Nhân Hoà (Km 24+250 Quốc lộ 5) - Quốc lộ 39 - cầu Yên Lệnh - cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Các phương tiện từ Quốc lộ 5 - Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.