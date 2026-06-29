Ngày 29/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi thông báo vi phạm giao thông. Tuy nhiên, đây đều là các thủ đoạn lừa đảo.

Theo Cục CSGT, một số tin nhắn dẫn người nhận truy cập vào trang web có giao diện giống Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tại đây hiển thị lỗi vi phạm "Đỗ xe gây cản trở" (nguyên văn), kèm mức phạt 50.000 đồng nhằm tạo lòng tin.

Ở một chiêu thức khác, kẻ gian nhắn tin thông báo người vi phạm sẽ được giảm 50% tiền phạt nếu nộp ngay trong ngày, qua đó dụ nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Nội dung thông báo vi phạm giao thông giả mạo nhằm lừa đảo người dân. Ảnh chụp màn hình.

Theo Cục CSGT, với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát (phạt nguội), cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến chủ phương tiện hoặc yêu cầu đến cơ quan công an làm việc theo quy định.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo người dân không nên tin vào các tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường link lạ thông báo vi phạm giao thông, mà cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống để tránh bị lừa đảo.

Cục CSGT cho biết, một trong những cách tra cứu nhanh và thuận tiện hiện nay là thông qua ứng dụng VNeTraffic. Đối với chủ phương tiện đã xác thực tài khoản VNeID mức 2, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm trên ứng dụng này khoảng 2 giờ sau khi hành vi vi phạm được ghi nhận.

Một tin nhắn thông báo vi phạm giao thông giả mạo. Ảnh chụp màn hình

Để kiểm tra thông tin, người dân đăng nhập ứng dụng VNeTraffic bằng tài khoản VNeID, vào mục "Vi phạm và xử phạt", chọn "Thông báo vi phạm giao thông". Nếu không có thông báo, phương tiện chưa bị hệ thống ghi nhận vi phạm.

Người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội ngay trên ứng dụng bằng cách vào mục "Tra cứu phạt nguội", chọn loại phương tiện, nhập biển số và nhấn "Kiểm tra". Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về lỗi, thời gian, địa điểm và tình trạng xử lý.

Ngoài VNeTraffic, người dân có thể tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.