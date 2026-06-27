Công an tỉnh Cao Bằng vừa công bố danh sách 41 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát từ ngày 18/6 đến 23/6/2026.

Xe máy BKS: 11AA-056.XX vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong bản danh sách có đến 33/41 trường hợp (đều là xe máy) cùng vi phạm một lỗi duy nhất: "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu". Toàn bộ 33 phương tiện này đều bị ghi hình vi phạm tại cùng một vị trí là Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, phường Thục Phán. Các trường hợp vi phạm còn lại chủ yếu là ô tô chạy quá tốc độ trên đường Võ Nguyên Giáp.

Công an tỉnh yêu cầu chủ các phương tiện vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (Tổ dân phố Sông Hiến 05, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) để giải quyết theo quy định.

Danh sách phương tiện vi phạm: