Ngày 11/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, gần đây, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ thông tin "người điều khiển phương tiện dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ có thể bị xử phạt", song đây là cách hiểu chưa đúng.

Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT phân tích, tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: Cấm dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Đồng thời, tại Nghị định 168/2024 cũng có quy định xử phạt đối với hành vi này.

"Theo quy định của pháp luật, để thỏa mãn hành vi vi phạm phải bao gồm đồng thời các yếu tố: dùng tay cầm; sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác; khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ, tức là xe phải đang chuyển bánh", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Vị đại diện Cục CSGT khẳng định, người điều khiển phương tiện dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ sẽ không bị xử phạt.

Tuy nhiên, khi dừng chờ đèn đỏ, người điều khiển phương tiện không nên sử dụng điện thoại, vì vẫn đang trong trạng thái tham gia giao thông, rất cần tập trung quan sát, xử lý tình huống và kịp thời di chuyển khi đèn tín hiệu chuyển màu xanh để không gây cản trở giao thông.