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Ngày 13/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại một tình huống giao thông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo nội dung clip, một bé gái đang đạp xe trong hiên nhà thì bất ngờ lao thẳng ra giữa đường. Đúng thời điểm này, nhiều phương tiện gồm ô tô con, xe tải và xe máy đang lưu thông phải phanh gấp để tránh va chạm với bé gái.

Ngay khi phát hiện sự việc, ba người lớn từ trong nhà hoảng hốt chạy ra đưa cháu bé vào bên trong. Rất may, vụ việc không gây thương vong hay hư hỏng phương tiện.

Bé gái đi xe đạp từ hiên nhà ra thẳng đường giao thông. Ảnh chụp màn hình

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước việc người lớn thiếu quan sát, để trẻ nhỏ tự chơi mà không trông coi, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Liên quan đến đoạn clip trên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã giao phòng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bất cập từ hạ tầng: Những "nguồn nguy hiểm" tiềm ẩn

Đại diện Cục CSGT cho rằng, nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn, sự việc này không chỉ đơn thuần là lỗi của người trông trẻ mà một phần nguyên nhân xuất phát từ những bất cập tồn tại từ lâu trong công tác tổ chức giao thông.

Dòng phương tiện phải phanh gấp để tránh bé gái. Ảnh chụp màn hình

Theo đại diện Cục CSGT, hiện nay có tình trạng nhiều tuyến đường vừa hoàn thành nhưng thiếu hành lang an toàn giao thông và dải phân cách điều hướng phương tiện. Điều này dẫn đến việc người và phương tiện từ các ngõ, nhà dân ven đường lao trực tiếp vào luồng xe trên đường chính, tạo ra những "nguồn nguy hiểm" bất ngờ mà các tài xế đang lưu thông khó có thể xử lý kịp thời.

"Hầu hết trên các tuyến quốc lộ, nhà dân xây kín hai bên, che khuất tầm nhìn từ các ngõ ra. Thậm chí, dải phân cách cứng còn bị gỡ bỏ tùy tiện để người dân thuận tiện băng qua đường", đại diện Cục CSGT chia sẻ.

Cần thay đổi góc nhìn về tổ chức giao thông

Đại diện Cục CSGT cũng nhấn mạnh, việc thiếu các dải phân cách điều hướng tại những điểm đấu nối như khu dân cư, trường học, cây xăng khiến người dân hình thành thói quen tùy tiện băng qua đường hoặc đi ngược chiều. Những bất cập này không chỉ gây nguy hiểm cho người dân mà còn đẩy người điều khiển phương tiện trên đường chính vào thế bị động, thậm chí có thể vướng vào các hệ lụy pháp lý hoặc ảnh hưởng đến công việc nếu xảy ra va chạm.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, bên cạnh việc gia đình nâng cao trách nhiệm quản lý con em, đại diện Cục CSGT cho rằng cần có sự thay đổi căn bản trong tư duy xây dựng hạ tầng giao thông.

Cụ thể, cần có những điều chỉnh quyết liệt trong kết cấu đường bộ, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Việc tổ chức giao thông phải tuân thủ quy chuẩn, không thể tùy tiện tháo dỡ dải phân cách hoặc đấu nối khu dân cư vào đường chính mà thiếu các giải pháp bảo đảm an toàn và điều hướng tầm nhìn.