Cụ thể, Chính phủ quyết nghị bổ sung 41 cửa khẩu vào danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử).

Trong đó, 4 cửa khẩu đường hàng không được bổ sung là: Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Long Thành (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vinh; Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Chu Lai.

Trong danh sách bổ sung có 11 cửa khẩu biên giới đất liền, gồm: Cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (đường sắt), tỉnh Lạng Sơn; Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (đường sắt), tỉnh Lào Cai; Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La; Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng; Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai; Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Có 26 cửa khẩu cảng thuộc danh sách mới được bổ sung, đó là: Cửa khẩu cảng Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh; Cửa khẩu cảng Diêm Điền, tỉnh Hưng Yên; Cửa khẩu cảng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình; Cửa khẩu cảng Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, tỉnh Nghệ An; Cửa khẩu cảng Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh; Cửa khẩu cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu cảng Hòn La, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu cảng Thuận An, thành phố Huế; Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng; Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi; Cửa khẩu cảng Vũng Rô, tỉnh Đắk Lắk; Cửa khẩu cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa; Cửa khẩu cảng Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa; Cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng; Cửa khẩu cảng Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng; Cửa khẩu cảng Bến Lức, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu cảng Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu cảng Soài Rạp - Hiệp Phước, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang; Cửa khẩu cảng Hòn Chông, tỉnh An Giang; Cửa khẩu cảng An Thới, tỉnh An Giang; Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long; Cửa khẩu cảng Giao Long, tỉnh Vĩnh Long; Cửa khẩu cảng Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023, có 42 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Cụ thể: - 13 cửa khẩu đường hàng không, gồm: Cửa khẩu Cảng hàng không Nội Bài; Cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất; Cửa khẩu Cảng hàng không Cam Ranh; Cửa khẩu Cảng hàng không Đà Nẵng; Cửa khẩu Cảng hàng không Cát Bi; Cửa khẩu Cảng hàng không Cần Thơ; Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Quốc; Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Bài; Cửa khẩu Cảng hàng không Vân Đồn; Cửa khẩu Cảng hàng không Thọ Xuân; Cửa khẩu Cảng hàng không Đồng Hới; Cửa khẩu Cảng hàng không Phù Cát; Cửa khẩu Cảng hàng không Liên Khương. - 16 cửa khẩu đường bộ: Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên; Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn; Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa; Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An; Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh; Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị); Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi); Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang; Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang). - 13 cửa khẩu đường biển: Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh; Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Cửa khẩu Cảng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng; Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Cửa khẩu Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; Cửa khẩu Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế); Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng; Cửa khẩu Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai); Cửa khẩu Cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Cửa khẩu Cảng Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM); Cửa khẩu Cảng TPHCM; Cửa khẩu Cảng Dương Đông, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).