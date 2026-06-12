Ngày 12/6, Cục TDTT và Vietcontent tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy kinh tế thể thao Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm tăng cường nghiên cứu, đối thoại, truyền thông và kết nối nguồn lực cho lĩnh vực kinh tế thể thao.

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện và bền vững hơn. Bên cạnh mục tiêu tập trung đầu tư các môn thể thao trọng điểm, có ưu thế, nhằm nâng cao thành tích thi đấu, từng bước tiệm cận và tiến tới ngang tầm các quốc gia có nền thể thao phát triển.

Cục TDTT và Vietcontent ký hợp tác thúc đẩy kinh tế thể thao Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, hội thảo, diễn đàn, truyền thông, kết nối doanh nghiệp và các sáng kiến phù hợp nhằm góp phần nâng cao nhận thức về kinh tế thể thao, tạo thêm cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, đơn vị tổ chức giải đấu, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia thị trường thể thao.

Thông qua hợp tác lần này, Cục TDTT phát huy vai trò định hướng, điều phối và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái thể thao, bảo đảm các hoạt động hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển chung của ngành. Vietcontent đóng góp năng lực tổ chức, truyền thông, sản xuất nội dung, nghiên cứu, phát triển dữ liệu, kết nối doanh nghiệp và triển khai các hoạt động trên thực tế.